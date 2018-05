Fisac, más preocupado por las bajas que por el Madrid

El entrenador del Delteco GBC, Porfi Fisac, ha comparecido en la sala de prensa de illunbe para hablar de la visita al Wizink Center de Madrid para jugar contra el Real Madrid, en una jornada en la que puede conseguir la salvación matemática y tener cumplido ya el objetivo de la temporada.

-Preocupado. "Tiene problemas en la espalda de Clark y un golpe en el gemelo de Agbelese, y los médicos trabajan para quitarle el edema, y alguno espero tenerle porque nos hace mucho daño. Ya de por si el equipo nuestra una competitividad que no esperaba sin Norel, pero Chery también tiene problemas y estoy preocupado porque en el puesto de pivot estamos muy mermados. Tendríamos grandes dificultades estando al 100%, así imaginaros con tantas bajas".

-Gaizka Maiza. "Le hemos dado de alta esta semana y lo tenemos ahí para jugar. Tenemos también los vinculados del Easo. Es parte del primer equipo, la pena es que no mida 2’10".

-Fichaje de un pívot. "Nos hubiera venido bien hace tiempo porque entendemos que no podemos dejar de ser competitivos porque aunque sólo nos duela una partido en casa, hay mucha gente que se juega mucho y no podemos ser regalo de nadie. Mejor o peor pero que nos pueda echar una mano".

-Paso adelante de la plantilla sin Norel. “Es que ellos me sorprenden cada día. No esperaba que sin Norel dieran tanto. Cada vez me dan mas bofetadas y son positivas. Pero ya no es una cuestión de debilidad, sino de impotencia. Y por eso hay que pensar en objetivos individuales y no colectivos para que alguno explote".

-Llegan justos físicamente. "A este equipo le estamos exprimiendo a tope, pero el estado físico es en un grado de crecimiento muy grande. Y es una lástima porque se merece terminar La Liga ganando, por ellos. El grupo está con gran actitud, pero está triste".

-Permanencia esta semana. "No son matemáticas y a estas alturas todo influye y suma, pero es algo que es así y se lo han ganado con las victorias anteriores".

-Apurarán con Norel. "Si tiene sentido es ahora. No muestra ninguna rotura de antes. Ninguno está descartado, pero es verdad que Chery es quien lo tiene mejor. Pero es el momento de que de un paso y si nos pueden dar 10 minutos, bienvenido. Intentaremos llevar a Norel, pero lo va a marcar él. Los médicos ya le han dado el alta".

-No pierde el optimismo. "Totalmente. Por eso trato de ser un animador de grupo. Porque ellos están haciendo un año increíbles, y no pueden dejar ser competitivos. Porque no se lo merecen. Intento ser positivo y no me quedo sin argumentos".