"Estamos de acuerdo en el objetivo común y en dejar atrás los conflictos"

Charla en La Ventana de Cantabria con la nueva secretaria general de Podemos, Rosana Alonso. La también diputada en el Congreso, resultó elegida líder de su formación en Cantabria tras las primarias celebradas el pasado mes de abril en las que obtuvo el 42% de los votos. Rosana repasa la situación de su partido, los objetivos a futuro, así como las relaciones con los tres integrantes del grupo parlamentario regional.

Audio completo de la entrevista:

Principales titulares informativos del día:

BUENOS DATOS

El paro bajó casi un 5% en abril. 38.300 personas están inscritas en las listas del desempleo, el segundo mayor descenso del país. Los sindicatos insisten en la dependencia total del sector servicios y en la alta temporalidad. El gobierno subraya la tendencia descendente del paro en Cantabria. Dice que está en niveles de antes de la crisis.

SIGUE LA CRISIS

Javier Soberón, el hasta ahora presidente de Nuevas Generaciones del PP de Cantabria, anuncia su baja como afiliado del partido. Asegura ser víctima de obstáculos y vetos por parte de la dirección regional por su apoyo a Ignacio Diego. La cúpula popular le pide que entregue su acta de concejal de Astillero.

40.000 PERSONAS

Son las que aún están pendientes de pagar el impuesto de circulación en Santander, cuyo plazo finaliza el próximo lunes. Vecinos que no tienen domiciliado su recibo y que se quejan de que el Ayuntamiento no ha mandado el aviso. La alcaldesa vuelve a insistir en que no ampliará el plazo aunque sí permitirá pagar durante el fin de semana.

LLEGAN REFUERZOS

11 policías especializados colaboran con la Jefatura Superior de Cantabria para luchar contra las redes de tráfico de personas para explotación laboral. La Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina vigilará especialmente la nueva línea de Brittany Ferries con la ciudad irlandesa de Cork, que arranca el domingo.