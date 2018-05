Julián Contreras o cómo hacer del fracaso un éxito

Julián Contreras Ordóñez ha pasado toda su vida en un ambiente ajeno a la realidad del resto de los mortales, tal y como ha contado en el programa Hoy por hoy Sevilla. Sin embargo, esto no le ha evitado sufrir "lo que a todo el mundo le puede pasar, descender a los infiernos".

Julián, a sus 32 años, ya sabe lo que es estar arruinado y ser adicto a los medicamentos, sentirse apartado de todos y no ver futuro alguno delante de sí: "Llega un momento en que no bajas más, sólo sirve subir o ir en vertical. Fue en ese momento cuando decidí tomar el rumbo de mi vida". Y lo ha conseguido, por eso ahora quiere contar su experiencia "de éxito y no de fracaso".

Este es el argumento de 'Julian Contreras: cuando el fracaso es un éxito' -del que firma ejemplares este viernes en la Feria del Libro a las 20.30 en Plaza Nueva- que quiere dedicar "a todas las personas que huyen de sí mismas":

Polifacético, cosmopolita, en 2006 publicó su primer libro autobiográfico, titulado 'Querida mamá' (Ediciones Martínez Roca). Tras el éxito obtenido con su primera novela, 'La pluma de la verdad' (Ediciones Martínez Roca), hace una breve pausa en la ficción para acercarnos a la personalidad de una de las figuras del toreo más características: su propio hermano.