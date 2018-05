Setién: "A mis jugadores no les miro los huevos”

El entrenador del Betis ha ofrecido una entretenida rueda de prensa en la que se ha hablado de muchas cosas al margen del propio partido del Betis en Bilbao. Uno de los temas era comentar la forma de motivar que tiene Caparrós desde la otra orilla, la del eterno rival. "A mis jugadores no les miro los huevos. Caparrós tendrá su manera de motivar a sus jugadores y lo respeto. Me parece todo muy bien".

Vuelven Bartra y Camarasa y se confirma la baja de Guardado: "Tiene un golpe, tendrá que estar parado unos cuantos días. Habré que medicarle. Le dieron una patada en esa zona y le complicaron las cosas. Tiene una incidencia que hay que controlar para que no vaya a más. Estará parado cuatro o cinco días y veremos cómo evoluciona”.

El objetivo: "Entre la quinta y la sexta no hay diferencias, nos permitiría ir a la fase de grupos directamente. Eso está bien. Queremos acabar lo más arriba posible. Mejor esas plazas que la séptima, donde sí habría que jugar previas".

Ha hablado de felicidad: "El otro día logramos un objetivo que no teníamos, pero luego la semana ha sido normal. Lo que nos preocupa que algunos jugadores llegarán justo a Bilbao. Haremos un equipo competitivo para tratar de ganar en San Mamés".

Inevitable pensar en el derbi: "Pienso en cómo estarán las piezas en unos partidos. Sé de la importancia del próximo partido. Hay cosas a tener en cuenta, como las sanciones. Queremos que todos estén disponibles para el derbi".

Y sobre el control de las emociones: "Me veo llorando y soy un moña. Ya me ha pasado otras veces y es algo que no se puede controlar. Es una explosión de satisfacción, es normal. No suelo contener lo que siento, en lo malo y lo bueno. Me emocioné. el gesto de la gente y los jugadores te enorgullece".

Ahora sí, el rival, el Athletic: "No han tenido un buen año, han sufrido, no hay tenido continuidad en los buenos resultados. No tiene una línea de continuidad, pero el Athletic es el Athletic. Sé cómo sienten esos jugadores esa camiseta. Espero al mejor rival. Cuento que nos apretarán con una intensidad enorme, nos complicarán las cosas. Si no estamos a la altura de los últimos partidos, todos nos quieren ganar, será un partido comprometido. Máxima exigencia si queremos sacarlo adelante".