Autorizada la manifestación de autónomos en Villanueva del Arzobispo

El enfado sigue entre los autónomos de Villanueva del Arzobispo, con dos sectores especialmente afectados, el gremio del taxi y los comerciantes, además de otros como los hosteleros. La mayoría con los negocios en pleno centro del casco urbano y que han notado una fuerte y alarmante caída en sus ventas que hace peligrar en algunos casos la continuidad de su medio de vida y el de sus familias.

Los comerciantes y taxistas se quejan de la saturación que sufre ahora la plaza de San Francisco, donde se encuentra el mercado, comercios, bares y ahora también, la parada provisional de taxis / RADIO VILLACARRILLO

Solicitaron hace varios días permiso para manifestarse, lo hicieron a la Subdelegación del Gobierno en Jaén que hoy les ha respondido con la autorización para la convocatoria con la que quieren protestar por la situación generada con las obras que el ayuntamiento está realizando en varias calles, donde se sufren cortes de acceso desde el pasado verano, se ha eliminado la tradicional parada de taxis y se han suprimido gran parte de los aparcamientos.

Las obras se están prolongando demasiado, además de eliminarse aparcamientos como es en la calle Ramón Millan, sin alternativas, lo que está perjudicando gravemente al comercio y hostelería del centro de Villanueva del Arzobispo / ANGEL DEL BARRIO

Son las tres principales reivindicaciones, tal y como defiende el portavoz de los taxistas, Bernardo Morcillo, quien asegura que para muchos empresarios, la situación está siendo insostenible. Este viernes 4 de mayo han recibido la autorización para manifestarse, el próximo jueves día 10, tal que como habían solicitado por los cauces establecidos. Tienen permiso para concentrarse durante 2 horas y comenzarán con una quedada en la plaza Mayor, desde donde iniciarán una marcha que recorrerá varias calles del casco urbano, especialmente del centro. Una vez finalizada, terminarán de nuevo donde comenzaron, con la lectura de un manifiesto de rechazo a la situación generada. Unas obras que se están prolongando más de la cuenta, por lo que critican una mala planificación en su ejecución, “no estamos en contra de que se mejore el entorno, pero no como se está haciendo”. Asegura el taxista que el “planteamiento” no ha sido el adecuado, eliminando aparcamiento sin dar soluciones efectivas como sería el “aprovechamiento de solares del centro que no se estén utilizando actualmente”. Eso ha hecho que acuda menos gente a comprar en el comercio de la zona porque hay pocas alternativas para poder ir a cargar bolsas o hacer gestiones rápidas. Recientemente, María José del Barrio, responsable de un estanco en el centro, se lamentaba sobre la bajada de ventas en un 50%, porque los clientes no pueden acceder o cuando pueden, tienen que dejar su coche demasiado lejos, por lo que muchos han preferido cambiar de establecimiento a la hora de comprar. Dice que a ella no le han bajado los gastos, impuestos, seguridad social o pagos comprometidos con proveedores. En cuanto a los taxis, el problema principal ha sido el eliminar la parada tradicional, siendo trasladados de forma provisional a la plaza del mercado. Según Bernardo, han saturado este espacio, porque se juntan los coches de los clientes y vecinos, los camiones de reparto del mercado y además ahora, los taxistas. Eso está generando “problemas entre todos porque no respetan la parada del taxi y se crean aglomeraciones”, asegura el autónomo. No entiende como se decide eliminar la parada tradicional con la excusa “de que afea la calle y la fachada que hay al lado”. Había una marquesina de hierro, con teléfono para atender peticiones de taxi, con un árbol dando sombra y en un sitio visible para los posibles usuarios, “una parada que funcionaba como en pocos pueblos” dicen en el gremio. Por eso, desde la asociación provincial del taxi les van a prestar apoyo el día de la manifestación, retransmitiendo todo el evento en sus canales de difusión de la provincia de Jaén.

Para la manifestación del día 10, dicen que son muchos los vecinos y clientes que han mostrado su apoyo e incluso, hay quien asegura que se va a unir a las protestas junto a los empresarios autónomos.