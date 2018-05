Una bona oportunitat

Tot i la que està caent... tot i com estan comportant-se els empresaris ara que hem arribat a la fi de la crisi callant davant el nou fenomen dels treballadors pobres, m'alegre que el problema de la patronal autonòmica s'haja superat i que la CEV, en la seua versió 2.0 autonòmica, estiga per fi, per damunt de mogudes provincials i provincianes que acabaren amb la CIERVAL. Toca ara que estiga a l'altura i que igual que les seues valoracions de les dades de l'atur no són de formulari, com estaven acostumats, la cosa no quede en gest, "postureo", i es pose al capdavant de la lluita contra la precarietat ara que els sindicats sembla que han perdut peu.