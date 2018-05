Sábado de Champions

Si un derbi de por sí ya tiene su particular morbo, éste quizá algo más por el nombre propio que lo envuelve por encima de los demás, el de Marcelino García Toral. El hoy entrenador del Valencia visita por primera vez el estadio en el que estuvo tres temporadas y media consiguiendo que un equipo que cogió en Segunda División quedase a las puertas de disputar la Champions League. Y precisamente por eso lo del morbo extra, porque justo cuando se iba a disputar la eliminatoria previa para que el Villarreal pudiese acceder a la fase de grupos de la Liga de Campeones, Marcelino fue destituido. Casi dos años después, el técnico asturiano regresa al Estadio de la Cerámica.

Hoy sí que sí, tiene que ser el día. Si cada jornada que pasaba la combinación era cada vez más sencilla, pero en ninguna de ellas el Valencia consiguió certificar su clasificación para la Champions, más fácil que la que se tiene que dar este sábado ya es imposible. El Valencia juega dos partidos el mismo día y tan solo necesita sumar un punto en cualquiera de ellos para terminar de lograr definitivamente el objetivo, que se está resistiendo más de lo esperado.

El primero de esos dos partidos lo juega en San Mamés a las cuatro y cuarto de la tarde, aunque sea de forma indirecta. Si el Betis se deja algún punto en el camino, es decir, que no gana al Athletic, el Valencia ya será equipo Champions. Y si no, necesitará sacar por lo menos un empate en Villarreal para serlo. Ahora ya no se puede escapar. Por cierto, una vez logrado el objetivo la plantilla percibirá dos millones y medio de euros a repartir entre todos los jugadores en concepto de prima por entrar en Champions.

Los que si se han escapado ya son los otros retos, menores eso sí, que también estaban en el horizonte. Uno era el de batir el Recor histórico de puntos del club en una temporada, cifrado en 77. Pues ya no es posible alcanzarlo. El Valencia lleva 67 puntos Y quedan nueve por disputarse, así que ganándolo todo llegaría a los 76. Por tanto, reto no conseguido.

Y el otro reto era el de quedar lo más arriba posible en la clasificación, mejorar el cuarto puesto que ahora mismo ocupa. Pues al segundo puesto ya no puede llegar a no ser que lo gane todo el Valencia y lo pierda todo el Atlético de Madrid. Porque pasa igual que entre el Valencia y el Betis, que la distancia entre ambos es de ocho puntos y el Atleti tiene además ganado el gol average particular. Así que nada. Y para quedar tercero habría que remontarle cinco puntos al Real Madrid, que además tiene todavía un partido pendiente, así que también está complicado el asunto.

El Villarreal por su parte tiene cerca su objetivo pero aún tiene que sumar algo más para asegurarlo. Hablo de clasificarse para la próxima edición de la Europa League, pero como sexto y no como séptimo, porque la diferencia es muy grande. El sexto, igual que el quinto que es el Betis, se mete directo en la fase de grupos de la Europa League, pero el que quede séptimo tendrá que superar, no una ni dos, sino tres eliminatorias previas y empezará a competir en ellas a mediados de julio. Evidentemente, no es lo mismo.

En lo estrictamente deportivo no hay novedades reseñables en ninguno de los dos equipos. En el Valencia, Marcelino ha convocado a los veintiún jugadores disponibles; todos excepto el lesionado Coquelin, con lo que tendrá que hacer tres descartes técnicos poco antes de comenzar el partido. Y en el Villarreal, se mantienen las bajas de Bruno Soriano, que se ha perdido toda la temporada por lesión, y de Rubén Semedo, que casi se la ha perdido también completa por sus actos delictivos que le mantienen en prisión.

Con esto, lo lógico es que las alineaciones sean las siguientes. Por parte del Valencia: Neto; Vezo, Garay, Gabriel, Gayà; Kondogbia, Parejo, Soler, Guedes; Rodrigo y Zaza. Y en el Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro, Víctor Ruiz, Rukavina; Rodri, Trigueros; Castillejo, Raba, Cheryshev; Bacca.