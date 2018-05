En los últimos diez años, Castilla y León ha perdido la mitad de sus empresas del sector de la contricción al pasar de las 17.800 de 2007, a las 9.100 actuales. En materia de empleo, la pérdida es mayor porque actualmete hay menos empleo que el destruido en esta década: son 77.000 empleos destruidos para que ahora haya unos 65 mil trabajadores en el sector.

Datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León que llevan a su presidente, Enrique Pascual, a asegurar que el sector de la construcción en la Comunidad "no volverá a ser lo que era" antes de la crisis.

Además, la licitación de obra pública se recupera pero "muy lentamente y garcias, unicamente, a la administración local". Según datos de la Cámara de Contratistas, en 2017 se licitaron 717 millones de euros en obra pública en Castilla y Léon, "y mientras ayuntamientos y diputaciones registraron un incremento del 37%, las administraciones central y autonómica bajaron un 8 y un 7% respectivamente". Es más, por primera vez en 30 años, la administración central no lidera la licitación de obra pública. Y en el caso de la Junta, Enrique Pascual no espera que la cosa mejore mucho más porque "Castilla y León no tiene consejero de foemnto porque no fomenta nada y el presidente Herrera es un presidente en retirada".