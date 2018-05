No puedo vivir sin derbi, la canción

O Noso Derbi está de luto. Sin rival no hay rivalidad y el fútbol gallego pierde a un representante en Primera. El próximo año nos quedamos sin derbi en la máxima categoría y por eso, en Acunhados, decidimos cantarle con saudade a un O Noso Derbi que ya echamos de menos antes del de este sábado. Se han dado pasos para seguir soñando con un derbi a la vasca, sin incidentes y con buen rollo, y en eso estamos. La rivalidad bien entendida es el motor de un partido en el que retumba el "Fogar de Breogán" en Riazor y en Balaídos. Con letra de un tal Buceta y arreglos e interpretación de un tal Cunha, el fútbol gallego llora el adiós de un clásico de nuestro fútbol versionando el "No puedo vivir sin ti" de Coque Malla. El No puedo vivir sin Derbi...en Primera, pretende aunar las voces que están por normalizar estos partidos y que todo el mundo pueda disfrutar en Vigo y en A Coruña, en A Coruña y en Vigo.

