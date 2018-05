Manuel Giménez Larraz: "a ETA la hemos derrotado los demócratas"

17 años después de aquel terrible suceso ( su padre fue asesinado cuando se dirigía a ver un partido de fútbol) Manuel Giménez Larraz recibe con cierta alegría el anuncio de la disolución de ETA: "los demócratas hemos sabido doblegar la voluntad asesina de ETA". Dice que es algo de lo que nos podemos sentir orgullosos aunque para ello "hemos tenido que derramar muchas lágrimas sin abdicar de nuestras convicciones democráticas". Con todo esto, concluye, ha sido posible "derrotar a ETA".

Aunque también cree que el anuncio de esta disolución debería de haber llegado mucho antes "debería de haber sido en el 2011 cuando ETA dejó de matar".

Manuel Gimenez Larraz no espera nada desde el punto de vista moral y ético de sus integrantes que han estado 40 años matando, sin embargo de quien sí lo espera es del Estado. No oculta que este anuncio le genera un sentimiento contradictorio: "por un lado el hecho de que ETA dejen de estar en las portadas te genera un cierto miedo ante el hecho de que pueda disminuir la presión sobre la banda, pero por otro lado, durante estos años hemos conocido el interés de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado por resolver estos temas de ahí que se tenga esa confianza de que se les va a seguir persiguiendo" y añade "los asesinos no dejan de ser asesinos por disolverse ETA".

Lanza un mensaje al nacionalismo de quien dice no han pagado el precio que tenían que pagar al "mantener esa equidistancia entre quienes defendían los valores democráticos y quienes los vulneraban a diario". Su preocupación a día de hoy es que siga existiendo un "nacionalismo excluyente" con una raíz claramente antidemocrática.