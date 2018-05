Su historial clínico en un carrito de la compra

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denunció ayer que el traslado de las historias clínicas en papel en Torrecárdenas se está realizando en carros de la compra de supermercado vulnerando así la Ley Orgánica de Protección de Datos, además de las recomendaciones fijadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía para garantizar la confidencialidad de la Información Clínica en Unidades Asistenciales. De esta manera, el sindicato apunta que, una media de más de un centenar de trabajadores mensuales del hospital, de diferentes categorías profesionales, pero principalmente el colectivo de celadores, se ven obligados a transportar documentación tan sensible “de una manera tan poco segura y rudimentaria”.

Por un lado, CSIF recuerda que la LOPD clasifica este tipo de documentación,según su artículo 81, de nivel alto de seguridad, refiriéndose a este respecto “a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racional, salud o vida sexual”. En el punto más importante, la LOPD recoge en su artículo 114 que “siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, deberán adoptarse medidas dirigidas a impedir el acceso o manipulación de la información objeto de traslado”.

Protección de datos

Fundamentándose en la ley, desde el sector de Sanidad de CSIF, entienden que no se está garantizando estas pautas obligatorias de la protección de datos, no sólo por el mal uso en su traslado, sino por la situaciones de estrés, ansiedad y malestar que esta mala práctica está ocasionando a los trabajadores, que se ven desbordados y temerosos cada vez que reciben el encargo de trasladar documentación de esta manera tan poco apropiada y que no garantiza ni la seguridad ni la protección de datos de los pacientes.

No obstante, además de la Ley, CSIF recuerda que existe las recomendaciones de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía que específica la necesidad de “extremar las precauciones durante el traslado de la historia clínica en papel a las unidades asistenciales y/o archivo, utilizando mecanismos que garanticen su custodia permanente”.

Ante esta situación “irregular” e “imprudente”, CSIF exige el cese de esta práctica y la utilización de medios adecuados para el traslado de las historias clínicas en papel entre las consultas o desde el archivo, puesto que esta situación incurre gravemente en la protección de la intimidad personal de los usuarios, además de generar situaciones de tensión y malestar a los trabajadores que se ven obligados a llevar a cabo esta labor.