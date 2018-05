Un paseo por Guijosa, su castro y los pinares de Sigüenza

Que Sigüenza es uno de los rincones más bonitos de la provincia no es ninguna novedad. Pero los encantos no se encuentran solo en su casco histórico, también en sus 27 pedanías. Esta semana en el Rincón Verde de Hoy por Hoy Guadalajara proponemos un paseo por Guijosa, un pequeño pueblo que sorprenderá a aquellos que no lo conozcan.

"Quien no haya ido o haya visto una fotografía se va a sorprender sobre todo por el castillo", explica Fernando Santander, colaborador en este espacio. "No es un castillo al uso, en lo alto de un cerro, sino que está en el propio pueblo y con casas pegadas. Además, está en muy buenas condiciones y llama mucho la atención".

Se trata de un castillo del siglo XIII que recuerda al cercano Parador Nacional de Turismo de Sigüenza. "Es de la misma época y está hecho con el mismo tipo de piedra", explica Santander, "aunque a mí me recuerda más a la Torre de Aragón de Molina por la forma de la torre y la pequeña fortificación que tiene abajo".

Además del castillo y de las casas del pueblo, construidas con la arenisca roja típica de la zona, en el entorno de Guijosa se pueden ver también varios yacimientos arqueológicos: el poblado rupestre medieval de Los Castillos, Villa Romana o el Castro de Castilviejo, uno de los más destacados.

"Es uno de los tres castros principales que tenemos en la provincia junto al de Herrería y al de Peña Moñuz", asegura Santander. "La zona estuvo ubicada desde la edad del bronce. Hoy nos quedan restos de unas murallas que en su momento llegaron a tener hasta 6 metros de altura. Pero además impresiona el lugar dónde está ubicado, en un cerro que tiene una posición dominante donde se divisa el valle del río Quinto e incluso se ve el Henares".

La ruta por la zona se puede completar con la visita a otras pedanías como Horna o Barbatona o también con un paseo por el famoso pinar de Sigüenza. "Dice en un libro Antonio Herrera Casado que es un pinar para los veraneantes de Sigüenza, porque si no, no tienes tiempo para disfrutarlo bien. Además, el mejor momento es agosto, cuando están los pinares en pleno auge, desprendiendo olor a resina... es un pinar fragrante".