El Dépor recibe al Almagro pendiente también del Villarrubia-Atl. Ibañes

Tercera División 37ªJ

Guadalajara Vs Almagro (Domingo 12:00 Pedro Escartín)

El Dépor despide la liga en el Pedro Escartín jugándose el playoff ante el Almagro que a su vez se juega la permanencia. Duelo de necesidades que en el caso de los alcarreños no serán suficientes si no falla el Villarrubia que recibe al Atlético Ibañés. Para la cita Alberto Parras no podrá contar con el sancionado Rangel ni con el lesionado Cabo. Además, es duda el portero Tomás Caballero.

Marchamalo Vs La Roda (Sábado 18:30 La Solana)

También se despide de la liga en La Solana el CD Marchamalo. Los gallardos necesitan puntuar para asegurar una permanencia que aunque es virtual no es definitiva. El partido llega en plenas fiestas de la localidad y la directiva ha aprovechado para invitar a los peñistas de Marchamalo y para regar una entrada a cambio de 1 Kg de alimentos. Para el choque el técnico no podrá contar con los lesionados Palero y Manolo mientras que Ballesteros se probará este viernes.

Socuéllamos Vs Azuqueca (Domingo 12:00 Paquito Jiménez)

Último desplazamiento de la temporada para el Azuqueca que con la tranquilidad de no jugarse "nada" viaja a Socuéllamos con las bajas de Tena, Fuentenebro y Javi Alonso por lesión y Corral y Brotón por sanción.