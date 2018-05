¿Qué piensa sobre...? ¿Cuál es su opinión de…? En “A pie de calle” vamos a preguntar.

Hoy en A pie de calle hacemos un concurso de cine.

En el día de Star Wars damos entradas de cine Cinesa a quien acierte una pregunta.

¿Sabe en qué película dicen la siguiente frase? “May the Force be with you” o “Que la Fuerza te acompañe”.

A pie de calle Madrid Oeste 04-05-2018 – Que la fuerza te acompañe / SER Madrid Oeste

Dos personas han acertado y se van con su premio.

