Localizada la mujer de 78 años desaparecida en Olías del Rey (Toledo)

Ya ha sido localizada la mujer de 78 años, que desaparecía en la localidad toledana de Olías del Rey. Esta mujer, solía salir a andar y recoger espárragos por los caminos de este municipio, tal y como ha confirmado su alcalde, José Manuel Trigo, a SER Toledo. Además, es una persona conocida en esta localidad y que residía en ella desde hacía años.

Imagen de la mujer desaparecida, este jueves, en la localidad toledana de Olías del Rey / Ayuntamiento de Olías del Rey

Asimismo, esta mujer vestía chaqueta verde, abrigo marrón y pantalón negro. La denuncia de su desaparición la ha presentado su propia familia este jueves por la tarde, al comprobar que no había acudido a dormir a su casa. No obstante, según el alcalde de la localidad oliera, esta persona no presentaba ninguna enfermedad como alzheimer, que haya podido ocasionar que se hubiera desorientado.

Seguidamente, la Guardia Civil ha desplegado un operativo de búsqueda en este municipio toledano, en el que participan un helicóptero, varias Unidades Caninas y de la Guardia Civil. Además, esta búsqueda se ha extendido a localidades limítrofes como Mocejón.

Finalmente, este viernes por la tarde, ha sido localizada en buen estado de salud, tras las labores de búsqueda llevadas a cabo por la Guardia Civil y los propios ciudadanos olieros, tal y como ha anunciado el consistorio en redes sociales.