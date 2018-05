Vuelve la “Operación Tormenta” al polígono de tiro de Bardenas

La Comunidad de Bardenasha anunciado que la Comandancia del Acuartelamiento Aéreo de Bardenas confirma la realización de estas nuevas maniobras, la denominada “Operación Tormenta”, la próxima semana, entre los días 7 y 11. Según señalan, los dos primeros días de los ejercicios, es decir, el lunes 7 y el martes 8 sólo se empleará armamento de instrucción, por lo que no se cortarán los caminos perimetrales del polígono de Bardenas. Sin embargo, los días 9, 10 y 11, desde la Comandancia confirman que sí se empleará fuego real, y por lo tanto se cortarán los accesos a en algunos de los caminos del Parque de Bardenas. Las restricciones afectarán a los caminos en Carcastillo, la Cruceta y la entrada al Acuartelamiento. Y las maniobras se realizarán en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.

Unos ejercicios militares que ya han recibido las primeras críticas del ámbito político. Desde Geroa Bai, han mostrado su rechazo a las mismas denunciando, no sólo el uso de armamento real, sino el que se realicen este tipo de ejercicios en el corazón de un paraje que la UNESCO declaró Reserva de la Biosfera en el año 2000. Un entorno, dicen desde la coalición, que es incomprensible e irracional que tenga un uso militar y no un uso civil, más acorde con la vocación de Parque Natural en el cual se ubica, en el que debería fomentarse el turístico, para que los pueblos congozantes tengan otra vía de ingresos que no sea la militar.

Desde Geroa Bai también ponen el foco en el hecho de que la Operación Tormenta no es la única en la que se emplea fuego real en Bardenas, como se señala desde el Ministerio de Defensa, ya que en otros momentos del año, como este pasado mes de febrero, también se han llevado a cabo detonaciones y ametrallamientos reales en el Polígono de Tiro.