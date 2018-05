El Parlament aprueba la reforma para la investidura a distancia de Puigdemont

El Parlamento ha aprobado hoy, con los votos de JxCat, ERC y la CUP, la reforma de la ley de la presidencia de la Generalitat para poder invertir a distancia Carles Puigdemont, aunque el Gobierno del Estado ya tiene preparado un recurso para impedir su aplicación. La reforma, aprobada por el procedimiento de lectura única a pesar de que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba, habilita el Parlamento a invertir el presidente de la Generalidad por vía telemática.

LA RESPUESTA DE RAJOY El Gobierno inicia los trámites para recurrir la investidura telemática de Puigdemont

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido que esta reforma es una aberración 'promovida por unos' fugados de la realidad 'para una eventual investidura a distancia de Carles Puigdemont, al que ha comparado con el ex-primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Arrimadas la ha calificado de 'barbaridad jurídica, democrática y parlamentaria' y de 'auténtica aberración esta modificación con la que los independentistas pretenden según el su juicio dar impunidad 'a políticos que' se saltan el ordenamiento jurídico ', como Puigdemont. Y ha recordado el informe 'demoledor' del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), en el que por unanimidad se rechazó una investidura a distancia: '¿Qué es lo que no entienden? O es que los miembros del CGE, muchos designados por ustedes a dicho, son también fachas y botiflers ', espetó Arrimadas los grupos independentistas.

En la bancada contraria, se ha reconocido que lo aprobado hoy quizás no servirá para investir a nadie pero pondrá sobre la mesa las contradicciones de sus contrarios. El diputado de ERC Toni Castellà ha explicado que respaldan la reforma para evidenciar que hay una Estado y una parte del Parlament que no acepta los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Castellà ha asumido que la reforma puede que 'no sirva para investir a nadie, porque se la cargarán' suspendiéndola a través de la vía judicial. Sin embargo, ha defendido que se tire adelante con ella para poner de manifiesto que el Parlament no puede escoger al presidente que defiende la mayoría parlamentaria independentista 'porque al Estado no le gustan los candidatos' que proponen.