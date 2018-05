Francisco González (Cádiz, 1981) fue por primera vez candidato a la alcaldía de Cádiz en 2015. Entonces consiguió cinco concejales y 11.359 votos, es decir, un 17.39 %. Aunque han sido los peores resultados de los socialistas en la capital gaditana, el PSOE de Fran González aguantó el fulgurante auge de Podemos lo suficiente como para convertirse en la llave del cambio de gobierno, tras 20 años con Teófila Martínez (PP), y también en pieza fundamental para cualquier decisión que se tomara a partir de ese momento en el Ayuntamiento. Tres años después, y a pesar de todas las dificultades vividas, González lo vuelve a intentar. Lo hace revalidado en el partido desde que Pedro Sánchez (al que él siempre él ha apoyado) volviera a liderar la dirección federal. Y también con su propia victoria en las primarias a la dirección local. En esta entrevista a la SER explica el porqué de este paso. Dice que lo hace sin la ingenuidad de la primera vez. Con la conciencia de que en este tiempo ha aprendido mucho y ese aprendizaje lo puede volcar en la ciudad. También porque cree firmemente que este "es el momento del PSOE".

Pregunta. ¿Por qué ha decidido finalmente dar este paso de volver a aspirar a la alcaldía de Cádiz?

Respuesta. Llevamos reflexionando tiempo, mis compañeros y yo. Y, en este momento, quiero dar un paso hacia adelante porque creo que es el momento del Partido Socialista. Ante la situación que estamos viviendo en esta ciudad, con un proyecto descabezado del Partido Popular, y un equipo de gobierno al que se mostró y dio la confianza, y está desaprovechando la oportunidad, objetivamente, yo creo, y conmigo muchas compañeras y muchos compañeros, que es el momento del PSOE y de dar un paso hacia adelante.

P ¿Qué le ha determinado a decidir que sea usted, de nuevo, el candidato?

R. La firme convicción del trabajo que hemos realizado en estos años, que yo creo que ha sido muy serio, constante y que ha garantizado la estabilidad de un ayuntamiento, a veces sin rumbo. Por otro lado, creo que es importante que alguien en estos momentos dé un paso hacia adelante con iniciativas que crean en esta ciudad. Se tienen que acabar los discursos victimistas, catastrofistas y aprovechar los recursos y la interlocución con aquellas instituciones que puedan contribuir en Cádiz . Y, en estos momentos, todo eso se visualiza con proyectos en funcionamiento en la ciudad con el sello del Partido Socialista.

P. ¿Le ha influido los apoyos que ha recibido en las últimas semanas de dirigentes del PSOE federal, como Adriana Lastra o José Luis Ábalos?

R. Yo he recibido apoyos, como recibo en otros momentos y quiero ser justo, agradeciendo los apoyos en el trabajo del día a día. Pero lo que hoy venimos a anunciar es una candidatura que tendrá que ser avalada y apoyada o no por los militantes de Cádiz. Ahora lo que estamos es en un proceso de primarias y en ese sentido lo que tengamos que hacer lo tendrán que decidir los propios militantes de Cádiz. A ellos me dirigiré y a ellos les presentaré este proyecto. Dicho esto. Agradezco el apoyo de todos los órganos de mi partido, porque entiendo que no es un apoyo a Fran González, sino que es un apoyo al trabajo que han realizado conmigo muchos concejales y muchos militantes de la agruapción.

P. Usted va a ser un candidato del PSOE a la alcaldía de Cádiz. ¿Cree que habrá más?

R. Habrá tantos como militantes existen o militantes quieran optar a presentarse. En estos días hay abierto un procedimiento, así que supongo que en estos dias se aclarará si hay más candidatos o no. Si así es , yo estoy encantado de debatir y confrontar iniciativas y proyectos, pero siempre bajo la defensa de un proyecto común.

P. ¿Y espera contar con el apoyo de la dirección provincial y regional del PSOE en Cádiz y Andalucía?

R. Yo cuento con el apoyo a priori y estoy convencido de que cualquiera que sea candidato contará con el apoyo de todas las estructuras del partido pero, sobre todo, lo que nosotros vamos a buscar es el apoyo de los ciudadanos de Cádiz.

P. Habrá quien le recuerde que usted ya perdió una vez y que se pregunte por qué se presenta de nuevo.

R. Yo creo que el trabajo que hemos realizado avala este proyecto. Avala el esfuerzo que hemos planteado y, sobre todo, porque estamos convencidos. El PSOE es la solución en estos momentos a la situación que está viviendo la ciudad.

P. ¿Y cree que es posible mejorar los resultados?

Sin duda, porque estamos convencidos de que ésta es la oportunidad del Partido Socialista.

P. ¿Le gustaría contar con el mismo equipo con le que ha contado estos cuatro años?

R. De momento, lo que quiero es que los compañeros puedan confiaar en este proyecto en esta nueva andadaura. Cuando llegue el momento valoraremos y entiendo que los compañeros también tendrán que hacer una propia valoración de su situación personal. Lo que toca ahora es plantear cómo vamos a estructurar este proyecto.