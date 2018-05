Vuelven las movilizaciones por la defensa del sistema público de pensiones

Los pensionistas volvieron a salir a la calle para reclamar una mejora en el sistema público de pensiones. Este colectivo considera que el Gobierno ha cedido en alguna de sus pretensiones por el temor a un cambio en el sentido del voto de cara a las elecciones generales de 2019. Aunque hay una cierta satisfacción a las concesiones del Ejecutivo, lo cierto es que los pensionistas no se quedan ahí y esperan que esas medidas continúen hasta tener un sistema público de pensiones fuerte y de futuro. "Nosotros no luchamos por nuestras pensiones, sino por las de nuestros hijos y nietos", comentan los jubilados que participaron en la manifestación. "Gracias a las movilizaciones que hemos hecho, las pensiones mínimas al menos las elevan un 3% y que este año se subirán un 1,6. Si no estamos en la calle, no habría ni un cambio. Nuestro voto nos da poder y eso ha provocado temor en el Gobierno. Hasta ahora el de los pensionistas era un voto conservador, pero vamos tomando conciencia. Los derechos se adquieren luchando en la calle. Sin movilización no hay nada. Con la zanahoria que ha dado el Gobieno no está todo resuelto", afirmó el portvoz de la plataforma en defensa del sistema público de pensiones, Pepe Villamor.

