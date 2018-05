Sandoval: "Este equipo se va a salvar"

Jose Ramón Sandoval lo tiene claro. Su Córdoba no bajará de categoría. El técnico cree ciegamente, como el primer día, en las posibiidades de permanencia en Segunda y así lo dejó claro tras la derrota ante el Huesca. "Este equipo está vivo, puede competir con cualquiera. Hay que limitar los errores puntuales y darle más importancia al balón. El vestuario está rabioso y triste. Quiere sacar esto adelante. Vamos a Vallecas a morir. Cuando vine, estábamos en otras circunstancias. Estamos a tres puntos, dependemos de los demás resultados. Tenemos el partido en nuestro tejado, tenemos que creer. Es importante que este partido no nos haga daño. Es el segundo perdido consecutivo desde que he llegado. Solo estamos a tres puntos. Nos vamos a salvar", afirmó.

Sobre la derrota ante el equipo de Rubi, Sandoval no buscó excusas. "No es excusa el calor. Nosotros expusimos más los primeros minutos. Tuvimos mucho desgaste físico llevando el balón de un lado a otro. Con el gol que nos han metido, el Córdoba lo ha notado, algo que antes no nos pasaba. Cuando hemos sido atrevidos y hemos ido a por el partido ganábamos disputas, hacíamos lo que habíamos entrenado durante la semana. Remontábamos y nos marcaban. Ha sido lo que nos ha matado", concluyó.