Más de un centenar de personas protestan en Palma en defensa de unas pensiones dignas

Más de un centenar de personas se han dado cita en la plaza de España de Palma este sábado para reivindicar unas pensiones dignas. Exigen la derogación de las reformas de los años 2011 y 2013, la derogación del factor de sostenibilidad y un aumento mayor en sus prestaciones entre otras reivindicaciones.

Desde la plataforma convocante rechazan el acuerdo alcanzado por el PP y el PNV que vincularía, siempre que se aprueben los presupuestos, la subida de las pensiones con el IPC. La califican de papel mojado y advierten de que si no se aceptan sus reivindicaciones, seguirán saliendo a la calle para defender unas pensiones justas para todos.

En la manifestación también han estado presentes miembros de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. No se han producido altercados entre estos y los pensionistas como en otras ocasiones. Desde la Coordinadora dicen que no tienen inconveniente en que los sindicatos participen en estas movilizaciones ya que consideran que la lucha es de todos. No obstante, se sienten incómodos porque dicen que los sindicatos se aprovechan de su trabajo.

Por su parte los sindicatos defienden su postura y afirman que apoyarán cualquier tipo de manifestación a favor de las pensiones. Además también critican el pacto entre populares y vascos ya que consideran la subida insuficiente.

Los pensionistas lamentan una vez más la ausencia de jóvenes que salgan a defender las pensiones del mañana y piden unas pensiones dignas que les permitan llegar a final de mes.