El descendido Lorca FC llega al Tartiere con ganas de aguarle el playoff al Oviedo

Aunque el Lorca FC ya esté descendido, el cuadro blanquiazul aterriza este domingo (16:00 horas) en el Carlos Tartiere con ganas de sumar su primera victoria a domicilio con Fabri en el banquillo. Los blanquiazules no vencen lejos de la Ciudad del Sol desde noviembre (en tiempos de Curro Torres), aunque sus últimas actuaciones invitan al optimismo. Enfrente, le espera un Real Oviedo inmerso en la lucha por el playoff y que no podría permitirse pinchar, y en casa, ante un equipo de la parte baja como el Lorca FC si quiere tener opciones de ascenso.

Nando, ex de la causa carbayona, regresa al Tartiere... aunque como delantero centro. Y es que Fabri le premió ante el Nàstic con la titularidad en el único hueco ofensivo en el que aún nadie se ha ganado un puesto fijo, y éste respondió. Villalibre y Manu Apeh, con molestias, no viajaron, así que dicha responsabilidad será para el valenciano o para Brown, con más opciones para el primero. También se quedaron en casa Fede Vega, con gripe, y Dorronsoro, que sigue recuperándose de su lesión muscular. Digard, pese a que ya parece recuperado, no entró en la lista.