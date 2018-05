El Jumilla se juega la vida en Écija y derbi descafeinado Lorca Deportiva-Real Murcia

La penúltima jornada liguera puede decidir qué equipos se van a Tercera División. Sólo el Lorca Deportiva está ya descendido, el Betis Deportivo de forma puntual y luchan por evitarlo el filial del Córdoba y el Jumilla. El cuadro vinícola, con 41 puntos, a dos del playout (Mérida) y a tres de la Balona (rival del Cartagena) y del Écija, equipo al que visita este domingo (18:30 horas). Ese partido en San Pablo es decisivo. Si el Jumilla pierde ante el cuadro astigitano, en el mejor de los casos necesitará una carambola en la última jornada (si este finde no gana el Mérida y empata la Balona... de ser así el descenso vinícola sería incluso ya matemático).

Pero el cuadro de Fernández Romo depende de sí mismo. Si gana en San Pablo sale del pozo. Y si empata, tendrá vida en la última jornada pese a estar sujeto a otros marcadores. Óscar Rico, por sanción, y Ángel Robles, por lesión, son las bajas en el Jumilla. Por contra, Caye Quintana vuelve a estar disponible y su presencia en la parcela ofensiva es una de las grandes incógnitas (Chaco sería el sacrificado). En el Écija, mucha presión. De equipo revelación a jugarse la vida en las últimas jornadas. El empate puede mandarle al playout si se dan otros marcadores.

Mientras, en el Artés Carrasco, se cruzan este domingo (17:30 horas) en un duelo descafeinado, el Lorca Deportiva y el Real Murcia. Un derbi en el que los locales, que se despiden de su afición como conjunto de Segunda B, no podrán contar con Simón (por cláusula contractual en la cesión desde el club grana) ni con Chirri, lesionado. Al equipo de Mario Simón, que rozó la gesta de levantar a un equipo que estaba muerto antes de Navidad, le queda el orgullo, tal y como evidenció en Cartagena. En el Real Murcia, Mateos, Carnicer y Forniés son baja por sanción, y se espera que fuercen la tarjeta amarilla otros apercibidos como Pedro Martín, Santi Jara o Jordan Domínguez. Molo vuelve a estar disponible, no así Pallardó (con molestias) y el gran atractivo será el debut de Ongenda. ¿La clasificación? Si el Marbella pierde en La Condomina aún tendría opciones de pelear por la segunda posición, pero eso no inquieta ahora al técnico grana.

