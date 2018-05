"Vosotros cerráis, nosotros descansamos"

Nueve actores ataviados con pijama han sacado otros tantos colchones a la calle y representado las dificultades que tienen los vecinos para dormir en un área atestada de gente y con música que sale de los bares al menos tres tardes y noches a la semana.

Con pancartas en las que se leía "Con mi descanso no se comercia. Queremos volver a soñar", "No al sueño de día y no más noches sin sueños", "Tengo hijos pequeños con problemas de insomnio" o "Con nuestra salud no se negocia" los vecinos trataban de mantenerse durmiendo entre el estruendo de otro actor que ejercía de pinchadiscos y animaba a los viandantes a que no bajara el ánimo ni la fiesta mientras quienes simulaban tratar de dormir se tapaban los oídos con almohadas o peluches y mostraban su desesperación insomne.

Su Presidente, José Luís Marco, ha señalado que no se trata de ir contra nada y contra nadie, sino un acto simbólico, en el día en el que los bares de Murcia han dedidido cerrar para protestar por la normativa antiruido del ayuntamiento.

"Si los bares cierran y no hay terrazas, los vecinos descansamos, asegura Marcos, quien dice que los vecinos, que quieren ocio, estan convencidos de que es compatible el ocio y el descanso y que puede haber un punto de equilibrio que benefice a todos.

