Los pensionistas salen de nuevo a la calle “contra la engañifa del Gobierno”

"No nos van a engañar y vamos a seguir luchando, por nosotros y por nuestros hijos". "Vamos a seguir saliendo a la calle hasta que se atiendan nuestras reivindicaciones". "La engañifa del Gobierno no se la creen ni ellos", y "lógicamente no vamos a aceptar migajas". Son parte de los argumentos de la Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Dignas, que hoy ha vuelto a sacar a la calle a casi 2.000 personas para rechazar el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV que plantea una subida un 1,6 por ciento las pensiones en 2018. Y para volver a exigir que se derogue el factor de sostenibilidad, que prevé recortes a partir de 2019.

Las movilizaciones se han sucedido a mediodía por toda España.

Además, la plataforma sevillana recogerá firmas para exigir la dimisión de la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, por haber defendido un sistema de pensiones privadas.