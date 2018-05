Por unas pensiones dignas

A las 12 de la mañana partían desde la plaza Glorieta Sasera de Zaragoza con las ideas muy claras. José Luis Cabello, portavoz de la Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones apuntaba que "no sólo debería ser defendido por pensionistas o jubilados, sino por todos, porque nos afecta". Añade además que se está luchando por evitar "una privatización de las pensiones que puede llegar impuesta desde Europa".

Las mejoras propuestas por el Gobierno apenas apaciguan los ánimos porque dicen son electoralistas y no solucionan el problema. Hasta el momento los pensionistas llevan perdido ya más de un 7% de poder adquisitivo por eso sigue diciendo Cabello que "la subida de 1,6% para un año no arregla nada". De ahí, que consideren que las pensiones han de blindarse en la Constitución porque "es triste que cuando llegan épocas de elecciones se esté todo el día mercadeando con ellas, cuando es un derecho que no se debería de tocar".