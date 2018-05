Sin reproches

No encontrarán en estas líneas apenas reproche alguno al partido del Sporting en Zaragoza. No será lo más objetivo, porque podría hacerse alguno a la primera parte y, concretamente, a la forma de encajar los dos goles. Pero como cualquiera puede equivocarse, lo valorable es la voluntad de enmienda. Y la reacción del Sporting en la segunda mitad solo puede merecer el aplauso. El equipo gijonés hizo todo para sumar, pero ya sabemos todos que el fútbol no va de justicia o de injusticia. Lo bueno es que el equipo de Baraja está enganchadísimo. Lo malo, que la derrota duele mucho y modifica el escenario.

El resultado no es un drama (en peores nos hemos visto con el Sporting), pero es un problema. Un problema grave. No es nada agradable que el Sporting deje de depender de sí mismo a cuatro jornadas del final de Liga. Claro que algún día podía perder el equipo gijonés y que Zaragoza era una plaza dificilísima, pero el problema es que también Córdoba era un infierno y el Huesca sí hizo sus deberes. Y aunque todavía quedan puntos para pelear el ascenso directo, habrá que comprobar cómo digieren este golpe anímico contrario uno y otro equipo. Porque desde este momento ya no vale hacer lo mismo que tu principal rival: el Sporting debe ganar un partido más que los oscenses en un margen de cuatro encuentros. Y, si el Rayo Vallecano gana el lunes en Granada, el primer puesto casi se habrá escapado. La historia demuestra que con el Sporting de por medio nunca se puede decir que algo es imposible. Ciertamente, el ascenso directo no lo es. Pero ya es menos posible, después de un sábado negro.

La realidad es que hay situaciones injustas. No vale, si lo que se jugaba era un partido de Segunda División, que lo juegue un futbolista de Primera (nótese la ironía). El Sporting no fue capaz de atar en corto a Borja Iglesias en la primera mitad, y eso sale caro. Como conveníamos al principio de esta crónica que no habría reproches, nos limitaremos a relatar lo que pasó: a los diez minutos, en el primer balón que tocó, el gallego lograba el primer tanto saltando al lado de Barba, que se resbaló. Volcado al ataque para intentar igualar la contienda, el problema para el Sporting eran los espacios atrás. El lateral Delmás vio uno, Borja Iglesias se coló entre los centrales rojiblancos, encaró a Mariño y le batió. No había pasado discurrido ni media hora de partido. La tarde pintaba negra.

Pero el panorama cambió. De un Sporting ordenado, bien plantado, que esperaba en su campo y corría, se pasó a un equipo dominador, ambicioso, y especialmente volcado por la banda izquierda, donde Jony lo intentaba una y otra vez. Especialmente en la segunda mitad, tan brillante como desesperante para los sportinguistas. Aunque ya antes el Sporting pudo recortar diferencias, por ejemplo cuando Carmona botó una falta descomunal en el último instante de la primera parte, a la que respondió perfectamente Cristian Álvarez. Amenazaba el Sporting con hacer sufrir a los maños, pero también advertía el portero del Zaragoza de que iba a convertirse en una pesadilla.

Segunda parte arrolladora

En el fútbol, 45 minutos son un mundo. Dan para todo. El Sporting salió del vestuario tras el descanso con esa mentalidad. Y haciendo todo lo que marcar el manual de las remontadas. Metiéndole intensidad al partido, generando ocasiones y aprovechando una rápido. Fue a los ocho minutos, cuando Rubén García hizo que el sportinguismo recuperara la fe. Fue con un gran gol, con rosca, desde la frontal del área, después de varios rebotes.

Rubén García celebra su tanto en La Romareda. / LaLiga.es

No bastaba con eso. Había que seguir. Faltaba al menos un gol. Jony, desde la banda, puso varios en bandeja, pero todos sus compañeros se encontraban una vez tras otra con un espectacular Cristian Álvarez. El guardameta zaragocista las sacó de todos los colores, para desesperación de los sportinguistas. El equipo siguió, lanzado, con llegadas, ocasiones y lanzando hasta veinte córners, por solo dos de su rival, embotellado e incapaz de salir de su propio campo, salvo contadas ocasiones. Una de ellas sí dejó una jugada polémica: un disparo de Pombo que se estrelló en el larguero, con la duda de si el balón sobrepasó la línea o no.

El árbitro o lo tuvo muy claro u optó por pensar que, en caso de duda, vale más comerse un gol que conceder uno que no es. El Sporting siguió vivo hasta el último minuto, buscando un punto que no hubiera deshecho el entuerto pero que habría hecho una mínima justicia. No hubo manera. El árbitro señaló el final, La Romareda explotó de júbilo y los jugadores del Sporting se fueron al suelo, abatidos y desesperados, como los 2.000 aficionados rojiblancos presentes en el estadio y los miles que lo seguían desde la distancia.

Quedan cuatro partidos y nada es definitivo. Pueden pasar muchas cosas. Lo que hoy parece una situación irreversible puede cambiar en la próxima jornada. O en la última. No hace falta recordar cómo fue el último ascenso a Primera del Sporting. Pero lo cierto es que el traspiés altera la situación para mal. Es una derrota dura, pero a la que apenas se le pueden poner reproches, si eso sirve de consuelo.