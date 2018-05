De liguilla (4-0)

El Algeciras Club de Fútbol ha certificado este domingo su pase al play-off de ascenso tras imponerse sin problemas por 4 tantos a 0 al Ciudad de Lucena en el Nuevo Mirador en un partido donde los albirrojos exhibieron más pegada que fútbol pero que le sirvió para derrotar a un equipo con los deberes hechos y certificar así su tercera posición a falta de una jornada para el final de la competición.

Arrancó el partido de la mejor manera posible con un tempranero gol de Tano que golpeó desde fuera con fuerza y su disparo hizo un extraño al meta Jorge que no pudo atrapar la pelota y encaminaba el camino para los algeciristas. La primera mitad no fue la más fluida del curso precisamente porque al Algeciras le sirvió el adelantarse para bajar revoluciones en el partido. Tanto que Pablo de Castro tuvo que rechazar en el 21′ un buen balón por dentro que tenía como destinatario a Javi Henares pero el ’10’ del Ciudad de Lucena no llegó por poco.

Cinco más tarde lo intentó un activo Moussa que golpeó desde la parte derecha sobre el portero visitante en el segundo disparo de los de Asián que cedieron la iniciativa al conjunto aracelitano que trataba de llevar más presencia con balón pero sin mucha pegada. Así las cosas, el Algeciras quiso venirse arriba pero el marcador no se movió en una primera parte en la que por momentos ya se sentía más cerca ese ansiado pase al play-off.

En la segunda parte el guión siguió siendo muy similar. Los cordobeses llevaron balón, trataron de pisar el área de Romero y el aficionado que se dio cita en el Nuevo Mirador se impacientaba con el paso de los minutos por lo exiguo del marcador (1-0) y porque las sensaciones tampoco daban muestra de seguridad. Pero así es este Algeciras, que cuando menos lo piensas te aniquila y no tardó en caer el segundo.

Minuto 66 y una apertura de Mané sobre Moussa acabó en una cesión del malí sobre Alberto Gázquez que remató con sutileza lejos del alcance de Jorge para tranquilizar a las masas y abrir el camino de la ‘liguilla’. Con el 2-0 el partido se rompió en favor de los de La Menacha que tuvieron ocasiones por doquier y ampliaron el marcador con otro gol más del capitán Iván Turrillo que recogió un buen centro de Ayala para golpear de primeras el tercero a cuatro minutos del final.

Con la grada ya en pie para despedir a los suyos, otra asistencia de Ayala la empujó Moussa a la red para terminar de sellar un triunfo sin paliativos que coloca al Algeciras de manera definitiva en esa tercera posición a falta de una jornada para el final y que le hará jugar sin tensión el último encuentro frente al Gerena el próximo fin de semana.

FICHA TÉCNICA:

ALGECIRAS CLUB DE FÚTBOL (4): Romero; Máiquez (m.75, Oñate), De Castro, Berlanga, Siles, Anaya, Mousa, Mané (m.74, Ayala), Alberto (m.82, Ito), Iván, Tano.

CD CIUDAD DE LUCENA (0): Jorge; Erik, Troyano, Espejo, León (m.52, Facundo), Lara, Joselillo (m.57, David Carmona), Facu (m.67, Víctor Díaz), Juan Guerra, Juanse, Javi Henares.

ÁRBITRO: Aleksandar Jovanovic (Colegio Sevillano). Amonestó por parte local a Máiquez e Iván.

GOLES: 1-0 (m.5, Tano); 2-0 (m.65, Alberto Gázquez); 3-0 (m.86, Iván); 4-0 (m.90+1, Moussa).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 37º Jornada del Grupo X de Tercera división disputado en el Estadio Nuevo Mirador ante unos 2.000 espectadores. El centrocampista albirrojo Albertito recibió antes del inicio el premio a la buena temporada realizada por parte del grupo de aficionados En Rojiblanco.