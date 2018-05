Milagro en blanco y azul

La Arandina no solo bate récord, sino que rompe cualquier tópico. ¿Quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas? Este equipo ha firmado una segunda vuelta bestial -acumula 46 puntos de 54 posibles- para convertirse, por derecho propio, en equipo de play off. Con ese grito "¡Somos de Play Off!" la plantilla arandina celebraba con su afición, al térmico del partido, su clasificación para la fase de ascenso. Épico.

La decimocuarta victoria consecutiva, sin encajar un solo gol, también se fraguó en la segunda mitad. Dos zarpazos en apenas dos minutos. Rubiato, primero, y Escudero, seguidamente, metieron al equipo en el play off. La fiesta, en un Estadio Municipal de El Montecillo con la mejor entrada desde hace años -alrededor de 1.600 espectadores-, la redondeó el tanto Serra en el epílogo del encuentro. 3-0.

La victoria ribereña unida al empate en Palencia (Cristo 2-2 Astorga) clasifica al equipo de la capital de la Ribera del Duero y lo coloca en plaza de subcampeón. Lugar que defenderá en la Ciudad Francisco Rubio de Soria ante el Numancia B el próximo domingo a las 18:00 horas, en la última jornada de la liga regular en el Grupo VIII de Tercera División.

“LO DE LOS PANES Y LOS PECES SE QUEDA EN NADA”

Satisfecho, tranquilo y en chandal tras la ducha recibida en el vestuario, el entrenador de los ribereños, Javier Álvarez de los Mozos, comparecía en rueda de prensa apuntando que "lo que hemos logrado es la leche". Una declaración que completó afirmando que "lo de los Panes y los Peces se queda en nada con esto".

CARMONA A 58 MINUTOS DE LA HISTORIA

Lo de la defensa blanquiazul es digno de estudio. Solo tres goles encajados en los 18 partidos disputados de esta segunda vuelta. Números para colocar a Pablo Carmona en la historia de los mejores cancerberos del fútbol nacional. Con 1.286 minutos ya ha batido la mítica marca de Abel Resino (1.275) con el Atlético de Madrid en la temporada 90-91 (1ª División) y tiene a tiro, a tan sólo 58 minutos, la marca absoluta, la de Mikel Pagola con el Tudelano en la 15-16 (Segunda B) Inexpugnable.

FICHA TÉCNICA

ARANDINA (3): Carmona; Barbero, Piña, Pablo, Zazu; Rubio, Serra, Ruba (Ramiro, minuto 84), Escudero (Lobera, minuto 63); Rubiato y Adeva (Del Olomo, minuto 62).

BURGOS PROMERSAS (0): Álex; Dava (San Juan, minuto 69), Portal, Juan, Viti, Varo (Marti, minuto 61), Gallo, Cerezo (Cosín, minuto 59), Ovidio, Osky y Moyano.

GOLES: 1-0, minuto 54, Rubiato. 2-0, minuto 57, Rubiato. 3-0, minuto 86, Serra.

ÁRBITRO: Reinoso Mangas (Valladolid) Amarilla a Del Olmo (Arandina)

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 37ª jornada en el Grupo VIII de Tercera División disputado en el Estadio Municipal de El Montecillo con la presencia de alrededor de 1.600 espectadores. En los prolegómenos el club presentó a todas sus categorías inferiores la celebración del Día del Fútbol Base.