Rosa Cobo: "Hay una cuarta ola feminista tras el 8M y la sentencia de La Manada"

La sentencia de La Manada que condena a cinco jóvenes a nueve años de cárcel por abuso sexual, y no por agresión, a una chica de 18 años supondrá un antes y un después en la defensa de la dignidad de las mujeres. El fallo sigue generando debate con muchas voces que exigen cambios en el sistema judicial y más formación en perspectiva de género a jueces y fiscales. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en Galicia, no ve necesaria una nueva reforma del Código Penal,como plantea la clase política. Pide sosiego para no tomar decisiones equivocadas.

En opinión de Cortizas, se ha vulnerado la independencia del poder judicial. Para el movimiento feminista, esta sentencia traerá consecuencias legislativas y sociales.

Para la Profesora Titular de Sociología de Género de la Universidade da Coruña, Rosa Cobo, el fallo judicial de La Manada es un punto de inflexión. La reacción a esta sentencia, precedida del 8M, supone, a su juicio, un claro resurgimiento del feminismo en nuestro país.

Miembros de la Judicatura y especialistas en Derecho Penal sostienen que el sistema procesual victimiza a las denunciantes y reclaman la aplicación en España del Convenio de Estambul. Un convenio que considera que una agresión sexual es una violación.