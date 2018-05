Lores: “Mi relación con Rajoy es inexistente, está en otra galaxia”

Si algo funciona, no hay que tocarlo. Es la máxima que defiende el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, tras confirmar que buscará un sexto mandato como alcalde de Pontevedra. “Si funciona un equipo, un entrenador, un delantero centro, un organizador del juego, ¿para qué vamos a cambiar mientras las cosas van bien?, se ganan ligas, se ganan Champions, nadie hace eso”, aseguró.

En declaraciones aquí en la SER, Lores rechaza la limitación de mandatos, asegura que él y su equipo todavía tienen mucho que aportar a la ciudad, y considera que quienes le critican por aferrarse al sillón, lo hacen porque tienen mala conciencia.

Yo creo que detrás de eso hay mala conciencia de cierta gente que dice que el poder corrompe, hay ejemplos por todo el país de que el que quiere corromperse, lo puede hacer en tres meses, seis meses, año y medio, y no hace falta estar diez años o 20 años para corromperse, yo creo que es un error la limitación de mandatos.

Entre sus argumentos para defender su candidatura a un sexto mandato, el año que viene cumple 20 años como alcalde, asegura que todavía tiene mucho por hacer en Pontevedra. “Tengo ese compromiso de seguir mientras vea que se puedan hacer cosas interesantes y que se pueda avanzar, mientras le sigamos subiendo la paletilla a la gente, yo seguirá aportando lo que pueda, cuando perciba que la gente que me rodea me diga ‘es mejor que te vayas de viaje por ahí para traer información de lo que se hace’, espero saber marcharme a tiempo”.

Su relación con Rajoy, inexistente

Y critica con dureza al presidente del gobierno. Asegura que su relación con Mariano Rajoy es inexistente, y lo acusa de menospreciar a los pontevedreses.

"estamos apapanatados" Defiende además las tesis soberanistas, insiste una vez más en que el actual sistema nos perjudica, que “estamos apapanatados” y no tenemos confianza en reivindicar a Galicia como nación. “Yo creo que hay que tener capacidad de decisión sobre aspectos importantes para que la gente pueda vivir dignamente en este país, no todo es la UE, tenemos mercados en América Latina, en África, estamos apapanatados, el problema de fondo es que no tenemos confianza en nosotros mismos, necesitamos llevar por delante el orgullo de ser gallegos”. En su opinión, el problema está en el sistema. “El problema es que alguien nos está jodiendo, nos está jodiendo el sistema”.

“Pues no tengo relación con Rajoy, si estuviera callado, sería mejor, yo intento tener relación con todo el mundo, cuando aquí sólo se viene de vacaciones, se amplía la concesión a Ence, se le invita al concello y te manda una cartita para decir ya veremos… Con este señor es imposible, yo creo que está en otro mundo, en otra galaxia, la relación con él es inexistente”

Contrapone la actitud de Rajoy con la de Ana Pastor, con la que mantiene una relación afable. También con su marido, el presidente de la autoridad portuaria de Marín, José Benito Suárez está en las quinielas del PP como candidato a la ciudad de Pontevedra, Lores no lo ve muy animado para emprender ese enfrentamiento electoral. “A mí me parece estupendo, es una persona afable, con la que se puede hablar, pero allá él, no le veo mucho ánimo de enfrentamiento electoral”.

Muy bien representado por Pontón

El alcalde de Pontevedra avala el la actuación de Ana Pontón como portavoz nacional del BNG, se siente perfectamente representado por ella, cree que está en la línea correcta, que lo está haciendo bien. “Me siento muy bien representado por Ana Pontón como portavoz nacional, estamos en la línea correcta, lo estamos haciendo bien, y la confianza se adquiere no de la noche a la mañana, todos debemos hacer lo que se espera que hagamos, y tenemos que dar alternativas y dar soluciones para este país, si la gente que gobierna este país no tiene confianza en este país, esto no sale para delante”.