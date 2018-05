Vicent Torres también pide explicaciones a Trabajo sobre el informe del SOIB que afecta a Molina

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres, se suma a las voces que piden explicaciones al conseller balear de Trabajo, Iago Negueruela, sobre el informe del SOIB que ha precipitado la dimisión del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Alfonso Molina, al que se reclama parte del dinero de los cursos para parados subvencionados con fondos públicos que impartieron sus empresas antes de su entrada en política. Pese al desencuentro, desde el Govern niegan que se haya abierto una crisis institucional.

Vicent Torres comparte el discurso del alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, que también ha pedido explicaciones al conseller Iago Negueruela. Torres asegura que siguen confiando en la inocencia del hasta ahora teniente de alcalde y que si alguien tiene que dar más información sobre ese informe y cómo se ha hecho público el expediente administrativo que afecta a una persona particular y que todavía está en tramitación, es el conseller de Trabajo.

Por su parte la portavoz del Govern, Pilar Costa, dice que esta diferencia de opiniones no abre una crisis institucional. Afirma que no se trata de una pugna sobre quién tiene razón, sino de un expediente administrativo que sigue su curso como cualquier otro que afecte a una persona particular que ya no está en primera línea política y que puede presentar los recursos o alegaciones que considere oportunos.

Costa no entra a valorar la actividad empresarial de Molina antes de dedicarse a la política pero sí destaca su labor como concejal en el Ayuntamiento de Ibiza.