Marcos Ramírez: "Es fantástico subir al podio en casa"

El piloto gaditano Marcos Ramírez (KTM) ha asegurado que con su tercer puesto en Moto3 durante el Gran Premio de España celebrado en Jerez, “comienza mi mundial” y lo hace tras un comienzo de temporada en el que no llegaban los resultados esperados.

El de Conil destacó al final de la carrera que “entré cuarto, pero tras la sanción de Alonso López me he encontrado tercero y es increíble, porque ha sido en casa, por eso le doy las gracias a todos los que han venido a verme, a los que me apoyan desde casa, aquí empieza mi mundial”.

Marcos Ramírez recuerda que “no tenía preparado sacar la bandera de Andalucía aquí en casa, pero cuando terminó me vino un mecánico marcándome el tres, es increíble. Yo me veía peleando por el podio pero cuando empecé la carrera pero deslizaba demasiado, me he mantenido con un buen tiempo y al final mi ritmo me ha permitido llegar. Salí el 28 por lo que un cuarto puesto también era fantástico”.