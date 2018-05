Márquez: "He ganado sin ser el más rápido en la pista"

Segunda victoria de la temporada de Marc Márquez, que tras ganar en Jerez se ha colocado como líder del campeonato en MotoGP. Una victoria que allanaron sus tres perseguidores, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso y Dani Pedrosa que se fueron al suelo en la curva Dry Sack.

Un “incidente” como lo calificó la dirección de carrera, que Márquez vio en vídeo al terminar MotoGP y que definió como “un lance de la carrera, completamente. No entran, se van un poco largo, Lorenzo vuelve a la trazada y Dani, que llevaba toda la carrera detrás y tenía ganas de adelantarlos, se mete por el interior y se tocan porque el otro volvía a la trazada, con la mala suerte de que se caen. Lo más importante es que los tres estén bien y se quede todo aquí, pero más puntos. Eso no lo negaré”.

El ahora líder del mundial, comenzó su dominio en Jerez con un brutal adelantamiento en la rápida de Crivillé a Pedrosa: “Sí, es que era importante pasarlo ya que pensé que como pasase él a Lorenzo se me iba. Por eso me la he jugado. Tocaba arriesgar por lo menos en las cinco primeras vueltas, que es cuando me la he jugado más de la carrera, pero sabía que eran las más importantes y las más determinantes. Luego está claro que iba arriesgando pero dentro del límite.

Márquez reconoció que ganó en Jerez sin ser el más rápido en la pista, pero sí el que más arriesgo. Poco antes de llegar a la línea de meta, ya empezó a celebrar el triunfo y lo hizo de una manera muy peculiar, bailando encima de su moto, “en la curva de Ángel Nieto he levantado la mano, porque tenía la suerte de llevar algo de ventaja, luego me ha dado tiempo para pensar en hacer un twist twist en la meta. No sabía cómo saldría, porque a 150 por hora, con el mono de cuero y con el aire... Pero bueno, los niños lo bailan y yo también”, concluyó.