Reforma y rehabilitación de la Escuela de Música de Bedmar-Garcíez

El acto estaba presidido por el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, junto al alcalde de Bedmar y Garcíez, Juan Francisco Serrano, contaba también con la presencia del presidente de la ‘Asociación Amigos de la Música Jerónimo Caballero’, José Manuel Vega, el director de la banda y de la Escuela de Música, Francisco Bernal, y de Francisco Caballero, hijo de Jerónimo Caballero, auténtico impulsor de la música en la localidad, motivo por lo cual tanto asociación, banda y escuela llevan su nombre.

La Escuela de Música ‘Jerónimo Caballero’, una vez concluida la reforma, que ha permitido una renovación y rehabilitación integral de sus instalaciones, ubicadas en el edificio de la calle de la Fuente, que han supuesto una inversión de 45.000 €uros, de fondos propios. Un edificio completo, que cuenta con siete aulas, local de ensayo. Con la asignación municipal anual del Ayuntamiento, de 26.000 €uros, además de hacerse cargo del desplazamiento de los alumnos y alumnas de Garcíez, se ha permitido, en los últimos años, la dotación de todo tipo de instrumentos y material complementario. Se trata de un centro impulsado por el Ayuntamiento de la localidad y la ‘Asociación de Amigos de la Música Jerónimo Caballero’ en el que se oferta formación en diferentes disciplinas musicales: clarinete, trompeta, flauta, percusión, educación vocal (canto), además de solfeo, para casi 80 alumnas y alumnos.

Momento de la intervención de Francisco Reyes, presidente de la Diputación, acompañado del alcalde de Bedmar-Garcíez, Juan Francsico Serrano / Antonio Plaza

El presidente de la ‘Asociación de Amigos de la Música Jerónimo Caballero’, José Manuel Vega, proclamaba las instalaciones como la “… Casa de la música… Agradecimiento fundamental al Ayuntamiento que es el que ha hecho posible que nos doten de material… y que éste al tanto con nosotros…”, también tenía palabras de reconocimiento para un alumno de la escuela, Miguel Morales Marín, que, como ya informaba esta emisora, ha obtenido el tercer premio de la Olimpiada de Economía de la Universidad de Jaén, “… Es un orgullo para la banda de música, ahí están los datos y están los estudios, que siendo músico potencia el intelecto… la gente que se dedica a la música, de fracaso escolar, tienen prácticamente cero…”.

Palabras de agradecimiento del alcalde, Juan Francisco Serrano, tanto a los familiares de Jerónimo Caballero como al presidente de la Diputación Provincial de Jaén, a padres, madres, alumnado, docentes “…Si no hay una ayuda de una institución, apoyando a un humilde pueblo, de 2.800 habitantes… nada podríamos hacer realidad de todos los hitos que vienen marcando este pueblo…” aunque ponía especial énfasis al referirse a la Asociación ‘Jerónimo Caballero’ y a las alumnas y alumnos de la propia escuela, “… Y también darle las gracias a la esencia de este edificio, quién lo llena de vida y de formación, a la Asociación Jerónimo Caballero, desde el primer integrante, que ha pasado por esta asociación, con un servicio de formación musical tremendo, son muchos los niños y niñas que han pasado ya por esta Escuela de Música… (gracias también) a los niños y a las niñas, a los padres, que intentan siempre que éste presente en sus hijos. Como alcalde de Bedmar es un orgullo trabajar por un pueblo con la predisposición que tenemos. Bedmar tiene dos cosas muy importantes, una se llama Alejandro Luccini, por lo que se aloja en esa calle, los centros educativos y formativos, el IES Accabe y el Colegio Público Virgen de Cuadros, y a continuación, una parte esencial, como es la formación complementaria que se puede prestar. Estamos en una tarde que para mi es especial, no es fácil tener una escuela de música con vida los siete días de la semana… con en torno a 80 alumnas y alumnos, que importante es la formación para tener referentes… por el esfuerzo y sacrificio de los valores de un sistema educativo que tiene que ser y también complementario, que tenemos la gran suerte de ofertar en nuestro municipio… A los docentes, que venís todos los días a formar a estos niños, gracias de corazón por el trabajo que hacéis, de manera casi altruista, y por supuesto por el corazón que le ponéis. Y chavales, como los que estáis hoy aquí, sois el futuro, el presente más inmediato y el futuro más próximo de un pueblo que tiene muchas barreras por conquistar. El progreso siempre va ligado a la educación… con formación musical, que se hace más amena y más integradora, seguid poniéndole música a la avenida de Andalucía, a la calle La Fuente, seguid llenando de vida, de formación, sobre todo de música a todos estos niños, estoy convencido que, tarde o temprano, le ayudará, como palanca de cambio, con ese sistema educativo, para ser mejores personas…”.

Alumnas y alumnos, madre y padres, profesores y profesoras asistentes al acto / Antonio Plaza

El director de la Escuela de Música y de la Banda de Música, Francisco Bernal, recordaba. “… Cuando yo llegué, era en el sindicato, en la escuela había tres personas apuntadas, Juanse y los hijos de Farruco, para dar clases de solfeo e instrumento… Entonces éramos la ‘Banda La Rebeca’. Y yo ahora miro, 20 años después, tenemos timbales, tenemos batería, tenemos 6 profesores, tenemos una escuela que, muchos conservatorios de Andalucía, ya quisieran tener estas instalaciones, tenemos trajes, insignia, estandarte… Yo creo que ha sido una evolución envidiable… Para mí es un orgullo, con la ayuda de todos los que han formado parte… ha sido muy fácil, ha habido que trabajar mucho, llegar al punto que estamos, a mí me llena de satisfacción… Por mi parte esperar seguir evolucionando, que cada día seamos un poco mejor todos… Estamos trabajando ya en el quinto curso de perfeccionamiento musical, que se celebrará en julio…”.

También tomaba la palabra, Francisco Caballero, hijo de Jerónimo Caballero, auténtico impulsor de la música en la localidad, “… En nombre de mi padre quisiera agradecerle, tanto a la asociación como a la escuela y a las autoridades presentes, el detalle de haber tenido siempre con mi padre, y haber llevado su nombre. Él siempre ha vivido por la música, siempre ha vivido por su pueblo, para él lo más importante ha sido la música y su pueblo, por todos sitios donde ha ido, siempre ha ido por delante, llevando el nombre de su pueblo... Creo recordar, cuando Paco Reyes estaba de alcalde, tuvo varias conversaciones con él, para tratar de convencerlo de que se pudiera formar, nuevamente, la banda en Bedmar. La banda de música es cultura… Bedmar había estado muchísimos años, desde el 64, que se perdió la banda, hasta el 87-88, cuando vino mi padre, se empezaron a poner esas primeras piedras…”.

El acto se cerraba con la intervención de Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén, que lanzaba el reto de escribir, en un libro, la historia de la asociación. “… La necesidad de escribir la historia de la asociación, más que nada como homenaje a quienes fueron fundamentales en aquel momento. La banda tocó por primera vez el Día de la Constitución de 1.989, empezamos a hablar en serio, de la banda, en el 88, es increíble que, en tan poco tiempo Bedmar tuviera una Banda de Música. Decidimos desde el Ayuntamiento, creo que con buen criterio, que no fuese municipal… decidimos crear una asociación con la gente a la que de verdad le gustaba música, quisiera la música, para que tirara de un proyecto de estas características, y yo creo que ha llegado a donde ha llegado, porque hay un grupo de voluntarios y voluntarias, que han pasado por las distintas juntas directivas, que han sido los que han tirado de este proyecto… Y llegar a este edificio, que habrá pocos, en un pueblo de estas características, con menos de 2.500 habitantes, tener una escuela de música como la que tenemos aquí… con la capacidad de ir incrementando especialidades, para hacer más atractiva la escuela. Y por supuesto el empujón que en esta legislatura le ha dado el ayuntamiento y especialmente el alcalde, convencido de lo que esto supone para un pueblo como el nuestro. Esto se hace en el momento de crisis económica, cuando hay crisis y recortes, a lo primero a lo que se toca es a la cultura, es el ‘miembro feo de la familia’, cuando hay dificultades, lo que siempre se toca es la cultura, es donde se recorta. Aquí el empuje que se le ha dado a la cultura en estos tres años, con una programación cultural a lo largo de todo el año, que empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, eso es importante destacarlo durante esta legislatura. El alcalde y el equipo de gobierno están convencidos que euro que se dedique a la cultura no es un gasto, es una inversión. Y que podamos decir que aquí hay casi 80 personas estudiando música y canto, que la Escuela Municipal de Deportes hay 225 niños y jóvenes, y que el 80% de la gente en edad escolar este en alguna de estas dos actividades, creo que es un orgullo para el pueblo y una tranquilidad para los padres… Este es el mejor sitio donde se puede echar el dinero… y ya no solo a nivel local, también con proyección provincial, con el Curso de Perfeccionamiento Musical… “.

La Diputación colabora en actividades impulsadas desde este centro, como los cursos de perfeccionamiento musical, programados durante los meses de verano, que este año celebrará su quinta edición.