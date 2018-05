“Un trasvase del odio al amor”

Una historia tan dura como bella se encierra en un libro titulado Las hijas de Antonio López, lo escribe e ilustra Rebeca Khamlichi, una pintora e ilustradora madrileña que ya avisa en la portada "sostienes un libro bello y duro". Rebeca Khamlichi nos ha acompañado en esta mañana de domingo en A Vivir Madrid para hablar del libro y de todo lo que en él hay plasmado.

"Escribiendo este libro me he vaciado y he hecho un trasvase de dolor a amor", nos cuenta su autora; "Las hijas de Antonio López son dos niñas de los 90 en una España en la que la violencia hacia colectivos como el de las mujeres se consideraba asuntos de familia y nadie entraba como se puede entrar a día de hoy".

Rebeca Khamlichi con Puri Beltrán y Bob Pop / Jesús Blanquiño

Dos hermanas atrapadas por parte paterna en una historia de alcohol y, por parte materna, en una historia de fanatismo religioso; una forma a través de la cual las niñas aprenden, precisamente, lo que no se debe hacer en la vida.