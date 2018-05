“La Copa que se le cayó a Ramos se conserva original en el Museo de Las Rozas”

Más de cuarenta años fabricando los trofeos de los principales torneos de fútbol de España: La Supercopa, la Copa de la Liga o la Copa del Rey, todos la hemos visto al acabar esos partidos, abriendo portadas, pero pocos saben que se fabrica en Madrid, a pocos pasos de la Puerta del Sol, hablamos de la Joyería Alegre, que lleva 3 generaciones fabricando estos trofeos. Hablamos con su propietario, Federico Alegre.

Uno de los momentos más redordados de la Copa del Rey fue cuando el jugador Sergio Ramos se dejó caer la Copa desde el autobús de la celebración. "Cuando me dijeron que la Copa del Rey se había caído no me lo creí. Aceleré y fui al Bernabeu". Esta Copa, la original, "actualmente se encuentra expuesta en el Museo de Las Rozas, destrozada, y debe ser una de las más fotografiadas del museo".

Federico Alegre con Puri Beltrán tras la entrevista / Jesús Blanquiño

Prefiere que la Copa recorra las manos de todos los jugadores; "me gustó que el Sevilla pasease la Copa porque eso significó que le había dado una gran importancia al trofeo. Hay otros equipos que no lo hacen así."

Y en cuanto al manoseo que recibe la Copa... "hay jugadores que la maltratan pero yo la maltrataría más, por lo conseguido. Aún así pretendo reforzar las asas de las copas lo máximo posible". Tres generaciones fabricando unos trofeos que llenan de ilusión a quienes los levanta cada año.