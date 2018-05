Balboa no descarta que haya otras candidaturas a las primarias de Més

El aspirante a las primarias de Més per Mallorca para la candidatura al Consell, Guillem Balboa, ha valorado el resultado de la votación celebrada el viernes en asamblea y en la que por una amplia mayoría el partido decidió que los militantes y simpatizantes votarán candidaturas individuales y elegirán por separado qué dos personas, un hombre y una mujer, encabezan las listas.

Una opción que no era la que más le gustaba al alcalde de Alaró, quien ha dicho que la alternativa descartada, la de concurrir en tándem, permitía escenificar mejor la voluntad de llegar a acuerdos de colaboración y obligaba a mantener la paridad de género durante todo el proceso y no solo al final de este. El sistema escogido facilita que haya más personas que concurran a estas primarias, por lo que no descarta que pueda haber más candidatos.

De momento Guillem Balboa competirá con Bel Busquets, la coordinadora de Més y vicepresidenta del Govern, por el primer puesto de la candidatura electoral al Consell, con lo que si así lo decide la militancia y los simpatizantes, finalmente tendrán que formar cartel conjunto si no hay más candidatos. Balboa asegura que él no los promoverá personalmente.

En cuanto al resultado de la votación del viernes, en que una amplia mayoría, de casi el doble, optó por este sistema de primarias, el alcalde de Alaró reconoce que puede mostrar una imagen de "división de opiniones", pero recuerda que Més es un partido plural desde sus comienzos.