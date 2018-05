Osasuna se reengancha a la lucha por el playoff

A falta de 4 jornadas para el final, Osasuna vuelve a meterse de lleno en la lucha por el playoff tras su victoria por 0-2 ante el Nastic. Pese a las 5 jornadas consecutivas sin ganar, la victoria en Tarragona, unido al resto de resultados de la jornada, abre de nuevo las opciones al conjunto rojillo de pelear por entrar en la promoción de ascenso a primera división. Con 12 puntos todavía por disputar, Osasuna se encuentra a 3 puntos de los puestos de playoff.

Osasuna acudía a Tarragona con bajas importantes como la de Clerc para lo que resta de temporada, Unai García el central más en forma para las próximas 2 semanas y sin Fran Mérida, segundo máximo goleador y máximo asistente. En la alineación titular, una novedad por encima del resto, el regreso del capitán Miguel Flaño. 512 días después de su grave lesión de rodilla volvía el central de Noain condenado al ostracismo durante toda la temporada. Junto a Miguel Flaño al centro de la defensa volvía Aridane y Oier actuaba como lateral izquierdo. El el centro del campo ante la ausencia de Mérida, Diego Martínez no optó por Arzura sino que dejó como pivote único a un inconmensurable Lucas Torró, el mejor y por delante del alicantino Torres y Borja Lasso con Quique y Rober Ibáñez en las bandas y Xisco en punta.

Los primeros quince minutos en Tarragona se parecieron a Alcorcón con el Nastic mandando claramente y los rojillos, ayer de amarillo, corriendo detrás de los catalanes sin ver el balón. Tras ese mal cuarto de hora inicial en Nou Estadi, Osasuna fue adueñándose del partido y sobre todo dispuso de pegada. 2 llegadas, 2 goles. Los rojillos se limitaron a aprovechar los regalos del rival para sentenciar el partido antes del descanso. Un centro por la izquierda de Quique González no consiguieron despejarlo ni el central Arzo ni el lateral izquierdo Javi Jiménez y el regalo no lo rechazó Rober Ibáñez que fusiló al meta rival para hacer el 0-1 a la media hora de juego. El definitivo 0-2 lo convirtió Xisco casi al filo del descanso en la jugada tonta de la jornada. Un error del asistente levantando el banderín ante un presunto fuera de juego de Torres despistó a todos. El árbitro no hizo caso al juez de línea y dejó seguir la jugada. El pase de gol de Torres había dejado solo a Xisco ante Dimitrievski, los 2 se quedaron parados al pensar que la jugada estaba invalidada pero al ver que el árbitro no había pitado nada, el delantero mallorquín estuvo más listo y de un sutil taconazo hizo el definitivo 0-2.

Apenas sufrieron los rojillos en la segunda mitad salvo con un remate de cabeza de Perdomo que salió rozando el larguero y que pudo meter al Nastic en el partido. Incluso a la contra, con la entrada de Coris por un fundido Rober Ibáñez, con Arzura oxigenando el centro del campo y entrando por Torres o David Rodríguez por Xisco en ataque, pudo ampliar la renta Osasuna. La más clara un remate al poste de Torró que hubiera sido el broche perfecto al gran partido del pivote alicantino tras gran jugada individual de Quique combinando con Lasso.

Al final nueva victoria de Osasuna fuera de casa que sitúa a los rojillos a 3 puntos del playoff con el empate del Cádiz en campo del Albacete de Martín. Los de Diego Martínez vuelven a ser con permiso del Rayo Vallecano el mejor visitante de la liga y ahora para creerse de verdad que pueden luchar por entrar en puestos de promoción, queda superar la asignatura pendiente de la temporada, los partidos en el Sadar. La próxima cita el sábado a las 20:30h ante otro rival directo, el Oviedo, 2 puntos por encima de los rojillos. Quedan 4 jornadas para el final de la liga y Osasuna vuelve a estar metido de lleno en la pelea por el ascenso. ¿Licencia para soñar de nuevo?