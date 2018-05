RIDÍCULO HISTÓRICO

Grotesco, esperpéntico, lamentable, deplorable, funesto...cualquiera de estos calificativos (y alguno más duro) se pueden usar para definir el partido perpetrado por el Racing esta tarde en Zubieta, y por ende, de su temporada.

Era una final anticipada, en donde al equipo cántabro solo le valía ganar para entrar en el playoff y poder aspirar, al menos, al ascenso a Segunda División, único objetivo para este conjunto milatando en la categoría de bronce. Pues bien, en 13 minutos se acabó la historia.

Una Real Sociedad B que iba a otro ritmo sacó todas las vergüenzas defensivas de los de Carlos Pouso. Celorrio, en el 8, aprovechó una rápida combinación dentro del área para hacer el primero. Poco después, Sanz anotó el segundo después de un rechace tras una buena parada de Iván Crespo, que intentó sin éxito arreglar otro desaguisado de la zaga racinguista.

Los verdiblancos, sin alma ni amor propio -una buena prueba es que no vieron ni siquiera una cartulina amarrilla a lo largo de la contienda-, se fueron a la caseta sin saber de que color vestía el meta rival.

Tras la reanudación, nuevo mazazo. Sangalli, en el 48, se merendó de nuevo a la retaguardia visitante para hacer el tercero. En el tramo final, en donde no hubo nada destacable salvo los cánticos de la parroquia cántabra ( "¡¡¡Higuera, dimisión!!! o "¡¡¡ Esta camiseta, no la merecéis!!!"), dio la sensación de que el filial blanquiazul no quiso "hacer sangre".

El Racing ya solo depende de un auténtico milagro para no irse de vacaciones la próxima semana. La única opción es ganar, que costará lo suyo visto lo visto, al Real Unión de Irún en El Sardinero y esperar a que el Tudelano -sin nada en juego- venza a domicilio al Bilbao Athletic -los vizcaínos llevan 6 triunfos consecutivos-. Ambos encuentros se disputarán el domingo, a las 18,00 horas. De no producirse esa carambola, el abismo.