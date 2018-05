Los bomberos forestales demandan trabajar todo el año y que se les reconozca esta categoría

La localidad del Espinar acoge el III Encuentro Nacional de Bomberos forestales. Una reunión para analizar el presente y el futuro de este colectivo que reúne en nuestro país a 35.000 bomberos en la principal época de incendios.

En esta reunión han participado cerca de 100 bomberos de distintas partes del país y de la vecina Portugal.

Pablo González presidente de la Asociación de trabajadores de brigadas de refuerzo en incendios forestales comenta algunos de los principales problemas de este colectivo “lo primero que deseamos es trabajar todo el año. Hay muchos colectivos, muchos dispositivos que aún no trabaja todo el año, solo en las fechas más conflictivas de los incendios forestales. Hay que hacer de este trabajo un medio de vida como cualquier otro trabajo”. Y prosigue afirmando que “además no tenemos reconocida ninguna categoría profesional. En las distintas partes del territorio son contratados mediante diferentes convenios uno de la construcción otros de peones de caza etc, etc y al final lo que hacemos es apagar incendios por lo cual somos bomberos forestales. Nuestra labor sí que está recogida en el catálogo nacional de ocupaciones y el BOE recoge el epígrafe de bombero forestal pero no se nos aplica”.

Durante las jornadas estos bomberos han participado en diferentes actividades como rutas guiadas o gymkanas relacionadas con las tareas habituales de esta profesión. Otra de las preocupaciones son las enfermedades profesionales “en la actualidad no tenemos reconocida ninguna, ni los coeficientes reductores aplicables para la jubilación, con 65 años en primera línea de fuego es muy exigente para muchos compañeros que se están quedando por el camino” apunta González.

En este encuentro se ha presentado el proyecto del libro y el documental sobre los 25 años de historia de la BRIF, como se denomina la asociación, y que van a tratar de financiar mediante micro mecenazgo.