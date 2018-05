Carambola o descenso

La Segoviana lo tuvo en su mano, pero lo dejó escapar. Un gol de Suarez para el Real Valladolid B en el minuto 13 de partido fue decisivo. Los blanquivioletas se limitaron a defender el resultado y lograr su salvación matemática.

Ambiente en el campo de La Albuera / Juan Martín

Por el contrario la Sego se complicó la vida, y ahora tiene que esperar una carambola en la última jornada. A su favor cuenta con que los rivales directos: Toledo, Coruxo y Racing de Ferrol se enfrentan a equipos que se juegan el título, en el caso de Rayo Majadahonda y Deportivo B Fabril, o una plaza en la próxima Copa del Rey en el caso del Sanse.

A estos equipos se puede unir el Pontevedra, que se enfrentará al filial del Atlético de Madrid. En este caso solo quedaría implicado en caso de derrota, y es el único de los implicados en el descenso a los que la Sego tiene ganado el gol-average particular. Ahora cualquier gimnástico firmaría jugar la fase de salvación de descenso a Tercera y jugárselo en 180 minutos frente a un rival de los otros tres grupos de Segunda B.

Pero regresando al partido de esta tarde, las cosas no empezaron bien en lo deportivo. Una lesión de Dani Calleja en el calentamiento obligó a Abraham García a reconfigurar el once inicial, jugando Kike en su lugar.

Lo que no falló fue la afición. Más de 2.800 espectadores que colgaron el cartel de no hay entradas y que media hora antes del comienzo del partido ya llenaban el campo de La Albuera, el cual había engalanado para la ocasión la directiva azulgrana. Lástima que no pudieran celebrar un buen resultado para su equipo, ya que en todo momento estuvieron alentando a sus jugadores.

El partido comenzó con dominio de los pucelanos, que aprovecharon que los gimnásticos saltaron atenazados. Una buena jugada entre líneas sirvió para que Suarez controlara en el área y batiera a Pablo. Era el minuto 13 de partido, pero iba a ser decisivo, pues desde ese momento el filial blanquivioleta se aplicó a la tarea de defender ese resultado.

La Sego no estuvo cómoda en toda la primera mitad. No conseguía imponer su juego ante un rival pestoso que se dejó la piel en defender y destruir el juego en el centro del campo gimnástico. Apenas hubo ocasiones para la Sego en la primera mitad. Y el Valladolid B lo intentaba a la contra, sin fruto tampoco por su parte.

Ambiente en el campo de La Albuera / Juan Martín

En el minuto 2 de la segunda mitad, Ivi si echó la mano al muslo y pidió el cambio por lesión. La entrada de Agus Alonso, reservado entre algodones por andar tocado, saltó al campo en su lugar, aunque sin oportunidad de marcar.

Los azulgranas comenzaron a dominar el juego, tocando y madurando las jugadas frente a un rival bien plantado en el campo. Sin dejar huecos. Las llegadas a la meta de Dennis empezaron a ser habituales para los gimnásticos. Pero siempre aparecía un defensor pucelano, o una buena intervención del guardameta visitante, o una mala finalización de los disparos azulgranas.

Lance del partido con Fernán Ferreiroa / Juan Martín

A esto se sumó las continuas pérdidas de tiempo de los hombres del Promesas tratando de frenar el ritmo de juego, por lo que colegiado amplió en seis minutos el tiempo de partido. Pero tampoco le sirvió a la Sego para intentar al menos un empate que diera más opciones para la última jornada. Lo intentaron con juego directo y el central Anel jugando de delantero, pero no fue posible sumar algo.

El Valladolid B celebró la salvación en el césped de La Albuera, mientras la Sego masticó la derrota. Jugadores y aficionados rápidamente echaron mano de la calculadora de opciones para su equipo. Se agarran a un clavo ardiendo y a una hipótesis complicada. Pero esto es fútbol… y todo se puede dar en la última jornada. Así que toca tarde de transistores en el Barrio del Pilar de Madrid… ganar al Adarve y un poco de suerte.