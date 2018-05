¿Macrogranjas de cerdos en Ayora?: una asunto que huele mal, según los vecinos

Varias macrogranjas de explotación de carne de porcino han solicitado su instalación en el municipio valenciano de Ayora, Valencia.Casi 30.000 cerdos pueden aterrizar en los próximos meses en esta localidad si su ayuntamiento permite la construcción de tres de estas instalaciones. Los vecinos del colindante pueblo albaceteño de Alpera esperan también el levantamiento de una de estos criaderos, pero se niegan por los tremendos efectos medioambientales, económicos y demográficos que puede tener su llegada.

Para su ubicación, la corporación que se encuentra detrás de estas explotaciones ha pedido una concesión de más de 450.000m3 de agua, un gasto enorme de este recurso en una zona en la que escasea. Además, los nitratos de los purines producidos por los excrementos de los animales contaminarían los acuíferos de estos municipios, al igual que el amoniaco afectaría a su aire.

Así lo cuenta José Collado, vecino del municipio manchego y miembro de la plataforma SALVEMOS MECA Y SUS COMARCAS y de STOPMACROGRANJASCLM.-creadas en contra de la estas producciones extensivas y sus efectos-, quien ha asegurado a Cadena Ser que las consecuencias de esta industria "pueden suponer el fin de los pueblo como se conocen ahora mismo".

Además, Collado advierte de que estas fábricas apenas generan "30 o 25 empleos precarios", mientras que las consecuencias de su presencia "aniquilan" el resto de industrias locales. Y es que la principal afectada a nivel económico por estas macrogranjas serían las ganaderías tradicionales, sostenibles, que crean empleo y fijan a la población en el territorio si son bien explotadas, un modelo totalmente contrario a la ganadería extensiva, explica.

La carne que produzcan estos cerdos irá a parar a la exportación, exactamente hasta China, donde ahora mismo hay una burbuja de demanda de porcino barato. Igualmente, Collado pone en duda que este sea finalmente su destino y que no acabe en las mesas de los hogares españoles.

Ante el avance de esta industria en su comunidad autónoma, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que no autorizará la instalación de ninguna macrogranja en los pueblos donde la mayoría de sus vecinos no la quieran. Los políticos valencianos todavía no se han pronunciado al respecto.

Este vecino de Alpera también asegura que esto "no es un tema de colores políticos" ya que el gobierno de la localidad albaceteña, igual que el de la valenciana, está en manos del Partido Popular y su alcaldesa está totalmente en contra de la medida.