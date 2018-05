"Mamás en Acción", la iniciativa que ha acabado con la soledad de los niños huérfanos en hospitales

Mamás en Acción es una comunidad que acompaña, nutre e impulsa a niños, para lograr que se conviertan en adultos con conciencia social y emocional. Los participantes de esta iniciativa se convierten, siempre de manera altruista, en papás y, sobre todo, mamás, por unas horas, de aquellos niños que no tienen cerca a sus familias. De aquellos pequeños que son tutelados por el gobierno local y viven en centros y residencias infantiles. Su objetivo no es otro que el de que estos niños reciban el cariño y la atención que necesita una persona de su edad.

Su labor llega hasta iglesias, hospitales, ONG’s, centros públicos, colegios y un largo etc. de instituciones, organizaciones y asociaciones. Además, también recogen productos básicos para estos niños y sus familias. Como ellas mismas aseguran, llevan a cabo cualquier acción que consiga “sacar las sonrisas de todos ellos”.

María José Gimeno, presidenta de este proyecto, ha explicado a Cadena Ser que, además, no han parado de crecer desde que empezaron. A pesar de que les costó dos años conseguir hacer acompañamiento hospitalario, en tres años han logrado estar en más de tres hospitales. También empezaron con un grupo de 20 voluntarios y ya son más de 300 en la ciudad de Valencia. Actualmente llevan más de 7.000 horas de acompañamiento a niños en el hospital y casi 5.000 familias han pasado en este tiempo por su Desván para abastecerse de productos básicos. Ahora, Gimeno se atreve a afirmar que ya no hay niños solos en los hospitales valencianos, aunque su objetivo es más ambicioso: quiere llegar a toda España. "No queremos que haya niños que estén solitos en los hospitales fuera de Valencia", asegura.

Además, dado que su expansión no frena, ya han llegado a 19 ciudades en España con grupos de más de 20 voluntarios esperando para poner allí su labor en marcha. Su objetivo anual es consolidarse en Valencia, pero el crecimiento de este movimiento voluntario está siendo tan rápido que en 2019, si todo va bien, arrancarán en Madrid.