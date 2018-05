Mayores LGTB de Canarias esquivan la soledad

Las personas mayores LGTB de Canarias han logrado esquivar la soledad gracias a un proyecto que ha puesto en marcha la asociación Gamá, por el que gente joven ofrece acompañamiento y ayuda.

Un de las beneficiarias de este proyecto es Lorenza Machín, quien se casó con un hombre, tuvo dos hijos y acabó separándose. A los 58 años hizo público su lesbianismo. Ahora tiene 72 y se reafirma en una decisión que a ella misma le cogió por sorpresa.

Según asegura, nadie de su entorno le puso impedimentos porque de hecho, dice, no pidió opinión para algo que la hace libre y feliz.

Candela Caro, una de las jóvenes que se ha ofrecido como soporte para estas personas mayores LGTB, explica que "el proyecto está destinado a suplir la soledad no elegida y en el que la juventud tiene un papel importante de acompañamiento y de escuchar su historia, porque al no ser escuchados perdemos ese legado".

Para Caro "en nuestro imaginario no hay mayores LGTB, lo que pasa es que no han salido del armario porque no han tenido la posibilidad y en este caso como Lorenza empiezan a vivir con mayúsculas porque han encontrado el espacio para hacerlo".

Gracias a este proyecto de Gamá, además de acompañamiento, personas como Lorenza tienen espacios para compartir sus experiencias y encontrar el apoyo que no tuvieron en el pasado.