Málaga vibra con el ‘40 Primavera Pop’

Málaga vuelve a vibrar, por segundo año consecutivo, con una espectacular puesta en escena, de éxito de público y de diversión en el '40 Primavera Pop'.

El Auditorio Municipal de la ciudad se llena este domingo de fans, procedentes de todo Andalucía, para ver en concierto a sus artistas preferidos. Más de cuatro horas de concierto, en directo, con los artistas que más suenan en 'Los 40' pero con el regalo de verles sobre el escenario en un recinto donde no cabe un alfiler.

Ambientazo y animación que los malagueños tardarán en olvidar ya que pocos tendrán ganas de marcharse a casa. Los Dj,s de 'Los 40 Málaga', Jesús Sánchez y Daniel Dominguez, presumen de audiencia y de poder mostrar a toda Málaga que los éxitos están sobre el escenario.

Un cartel de lujo para Málaga: el electro-latino de Juan Magán y Belinda, el sabor latino de Anitta, Blas Cantó, el miembro de Auryn llena de color con su voz el recinto. Ana Mena dispara los termómetros con sus letras. Efecto Pasillo y Maico nos llenarán la cabeza de positividad con Salvajes irracionales y How we dream. El acústico de Scott Helman dando vida a P.D.A. es uno de los momentos más esperados, como lo es el de Efecto Pasillo en una noche en la que no paramos de mover la cintura. Aitana y Ana Guerra (Lo malo) pondrán a todos los asistentes a vibrar ante el escenario.

LOS40 Primavera POP es el festival pop del año que reúne a miles de fans en torno a la mejor música pop nacional e internacional. Este festival se celebra por segundo año consecutivo en tres ciudades: Madrid, Rubí (Barcelona) y Málaga. Este año, LOS40 se suman al mensaje social de la película ‘Campeones’ con su iniciativa ‘Un festival para todos’ con el fin de difundir entre los jóvenes el mensaje de plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual. La emisora está llevando a cabo la campaña ‘Un festival para todos’ en su antena y en sus plataformas digitales con la participación de diferentes jóvenes, entre ellos José de Luna (actor de la película Campeones).