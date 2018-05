Detenido un hombre de 38 años acusado de asesinar a su madre en Fuengirola

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer por arma blanca ocurrido este domingo en la localidad malagueña de Fuengirola.

El suceso se ha producido sobre la una de la tarde en una vivienda de la calle Isla de Inca del municipio. Los agentes han detenido a uno de los hijos de la fallecida, un hombre de 38 años y nacionalidad búlgara, como presunto autor del suceso, se le acusa de un delito de homicidio.

La fallecida, una mujer de 64 años y nacionalidad búlgara, llevaba unos dos años residiendo en la vivienda junto a su marido y el hijo, presunto autor del suceso. Según han relatado a la SER algunos vecinos, en torno a la una de la tarde de este domingo se escuchó una fuerte discusión en el interior del piso y el movimiento de muchos muebles. El primer aviso suceso lo dio el marido de la fallecido que alertó por teléfono al 061.

Los residentes relatan que el arrestado podría presentar algún problema psíquico. “Era bastante reservado, no hablaba con nadie y no saludaba cuando te lo cruzabas por las escaleras” detallan los vecinos. De momento, no ha trascendido el motivo que ha desembocado en el asesinato. Los servicios de emergencia llegaron a la vivienda minutos después de que la mujer fuera apuñalada y no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El crimen ha provocado consternación en el barrio. Se da la circunstancia de que a escasos metros del edificio se encuentra el Juzgado de Violencia de Género número 1 de Fuengirola y también el cuartel de la Guardia Civil del municipio.