Cerca de 5.000 atletas participaron en la decimosexta edición del maratón EDP Martín Fiz de Vitoria. La mañana estuvo soleada y no produjeron incidencias reseñables durante la carrera. El atleta local Kike Sebastián se hizo con el triunfo en la categoría masculina (2:30:47) por delante del catalán Marc Hurtado, al que descolgó en el kilómetro 30 (2:36:03). José Merinero fue tercero (2:40:46). Sebastián declaró en línea de meta que "he llegado muy justo por problemas musculares, en los cuádriceps, pero estoy muy contento porque he tenido que trabajar mucho para conseguirlo. Además, al ser en casa, mucho mejor".

En categoría femenina la primera fue la toledana federada en Madrid Elena Ugena, con un tiempo de 2:51:53 . La castellano-manchega dedicó la victoria a "todas las madres. Yo mismo lo soy y mi familia junto a mi marido están por ahí y también tienen que recibir ese premio. Ha habido algunos kilómetros duros en tramos un poco desangelados pero estoy muy feliz". Segunda fue Yolanda Gutiérrez (2:53:13) y tercera Verónica Sánchez (3:05:12).

En la media maratón ganó David Magán (1:08:45) en chicos y Pilar Morán en féminas (1:23:07). Iván Rodríguez se impuso en el 10.000 (35:23) y Elena Loyo fue la más rápida en mujeres con un registro de 36:18.