Visnjic pide tranquilidad para el nuevo proyecto y deja entrever que no seguirá

Escucha el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

Tertulia semanal de fútbol en el restaurante El Sorell.

Analizamos las últimas declaraciones del técnico herculano, Josip Visnjic, tras el empate a uno (1-1) ante el Elche.

El Hércules no solo no se ha clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División, sino que no disputará la edición de la Copa del Rey de la próxima temporada. Los daños económicos serán importantes para las arcas del club.

Los contertulios opinan sobre la continuidad de Visnjic como entrenador de la primera plantilla.