Aleida González: “Sin mujeres la fiesta de les Fogueres no sería nada”

Pese a la diferencia de edad, las dos jóvenes tienen en común muchas más coincidencias que las propias de representar a la fiesta o de tener sendos nombres propios que comienzan y terminan por la letra "a" y que ambos tienen seis letras.

Aleida y Andrea son divertidas; festeras; no se hicieron grandes expectativas durante los festivales de elección para no llevarse un chasco; son espontáneas y viven las cosas con pasión, aunque la pequeña, Andrea, todavía no sepa "qué es eso".

Aleida

Aleida González, de 23 años, pertenece a la Foguera Port d'Alacant, es hija de Bellea del Foc -su madre María Vicenta Martín Zarco lo fue en 1983- y su tía Toñi fue presidenta de su hoguera y aspiró a convertirse en presidenta de la Federació de Fogueres.

Al respecto de la presencia de mujeres en la fiesta, Aleida asegura que durante los últimos años las bellesas han dejado de ser "mujeres florero" y que "la fiesta de les Fogueres sin mujeres no sería nada". Además, añade que "espera, quiere y desea" que en el futuro haya alguna presidenta de la Federació.

Andrea

Andrea del Caño tiene 10 años, pertenece a la Hoguera Polígono Babel-Bernardo Pérez Sales y estudia 4º de Infantil. Con un bendito desparpajo, asegura que para ella era "como muy imposible" haber salido Bellea del Foc Infantil.

Añade que espera con ansia el día de la proclamación y que las mascletàs es de lo que más le gusta de las fiestas. Y lo tiene claro, afirma con rotundidad que Aleida era una de sus favoritas para ser Bellea del Foc, ya que "es muy guapa y muy simpática en las entrevistas".

Esta es la conversación con dos chicas que se van a complementar a la perfección durante el nonagésimo aniversario de las hogueras: